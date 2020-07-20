20 июля понедельник
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 71.71
eur 81.68

Все новости

Все новости
Происшествия

Путин отправил в отставку хабаровского губернатора, которого подозревают в организации убийств

Обязанности главы региона будет исполнять Михаил Дегтярев

189
18 Обсудить

Поделиться

Лидер партии ЛДПР, где состоит Фургал, заявил, что это политическое дело

Лидер партии ЛДПР, где состоит Фургал, заявил, что это политическое дело

Владимир Путин сегодня отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. Соответствующий указ уже опубликован.

- Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, - говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Из ЛДПР, в которой состоит Сергей Фургал, он не будет исключен. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Также он отметил, что «задержание Фургала прошло не в самой корректной форме».

— Мы возмущены тем, что сегодня утром наш губернатор Фургал Сергей Иванович арестован. Будем и дальше защищать, участвовать во всех выборах, добиваться победы. Это очень большое политическое дело, — цитирует Жириновского ТАСС.

Он также пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР в знак протеста. Позднее в партии поддержали всех, кто выражает протест в связи с арестом Сергея Фургала, но подчеркнули, что не будут просить людей участвовать в несанкционированных акциях. Стихийные митинги в поддержку Фургала проходят в городах Хабаровского края уже несколько дней.

После митингов в Хабаровск прилетел заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Комментируя события, он подчеркнул, что «у людей есть право выражать свое мнение».

— Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей, — цитирует полпреда «Комсомольская правда».

О задержании теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края стало известно ночью 9 июля. В нем участвовали сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ. В тот же день его допросили и предъявили обвинение. 10 июля суд избрал меру пресечения — арест на два месяца.

— По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, — заявила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

13 июля защита подала апелляционную жалобу, чтобы изменить меру пресечения.

Видео: СК РФ

Все преступления, которые инкриминируются Фургалу сейчас, совершались в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сейчас экс-губернатора проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

По этому же делу задержали еще четырех человек, им уже предъявлено обвинение. По данным BAZA, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В прошлом году по подозрению в этих убийствах был задержан бывший бизнес-партнёр Фургала экс-депутат Николай Мистрюков. Помимо него задержаны другие предполагаемые подельники Фургала: Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Как сообщает РИА Новости, именно соучастники убийств дали показания против Фургала. Сам он не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года. В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал на должностях врача-терапевта и врача-невролога. В 1999 году занялся предпринимательской деятельностью — до 2005 года. После этого был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. В 2007 году стал депутатом Госдумы. В Госдуме был заместителем председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной политики, возглавлял думский комитет по охране здоровья. 23 сентября 2018 года во втором туре голосования обошел кандидата от «Единой России» и был избран губернатором Хабаровского края.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Хабаровский крайотставкаСергей Фургал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!