Путин отправил в отставку хабаровского губернатора, которого подозревают в организации убийств

Владимир Путин сегодня отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. Соответствующий указ уже опубликован.
- Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, - говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Из ЛДПР, в которой состоит Сергей Фургал, он не будет исключен. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Также он отметил, что «задержание Фургала прошло не в самой корректной форме».
— Мы возмущены тем, что сегодня утром наш губернатор Фургал Сергей Иванович арестован. Будем и дальше защищать, участвовать во всех выборах, добиваться победы. Это очень большое политическое дело, — цитирует Жириновского ТАСС.
Он также пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР в знак протеста. Позднее в партии поддержали всех, кто выражает протест в связи с арестом Сергея Фургала, но подчеркнули, что не будут просить людей участвовать в несанкционированных акциях. Стихийные митинги в поддержку Фургала проходят в городах Хабаровского края уже несколько дней.
После митингов в Хабаровск прилетел заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Комментируя события, он подчеркнул, что «у людей есть право выражать свое мнение».
— Событие, скажем так, жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей, — цитирует полпреда «Комсомольская правда».
О задержании теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края стало известно ночью 9 июля. В нем участвовали сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ. В тот же день его допросили и предъявили обвинение. 10 июля суд избрал меру пресечения — арест на два месяца.
— По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, — заявила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.
13 июля защита подала апелляционную жалобу, чтобы изменить меру пресечения.
Видео: СК РФ
Все преступления, которые инкриминируются Фургалу сейчас, совершались в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сейчас экс-губернатора проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.
По этому же делу задержали еще четырех человек, им уже предъявлено обвинение. По данным BAZA, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В прошлом году по подозрению в этих убийствах был задержан бывший бизнес-партнёр Фургала экс-депутат Николай Мистрюков. Помимо него задержаны другие предполагаемые подельники Фургала: Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Как сообщает РИА Новости, именно соучастники убийств дали показания против Фургала. Сам он не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года. В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал на должностях врача-терапевта и врача-невролога. В 1999 году занялся предпринимательской деятельностью — до 2005 года. После этого был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. В 2007 году стал депутатом Госдумы. В Госдуме был заместителем председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной политики, возглавлял думский комитет по охране здоровья. 23 сентября 2018 года во втором туре голосования обошел кандидата от «Единой России» и был избран губернатором Хабаровского края.