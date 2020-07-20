Путин отправил в отставку хабаровского губернатора, которого подозревают в организации убийств

Владимир Путин сегодня отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. Соответствующий указ уже опубликован.



- Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, - говорится в документе.



Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Из ЛДПР, в которой состоит Сергей Фургал, он не будет исключен. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Также он отметил, что «задержание Фургала прошло не в самой корректной форме».