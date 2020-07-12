Чего хочет этот человек? Странная реакция котов на обнимашки — 12 фото (пушистики встревожены)

При взгляде на котиков у многих возникает желание взять их на руки, обнять и погладить. Однако сами животные не всегда рады такому проявлению эмоций — некоторые показывают это мимикой, а кто-то пускает в ход лапы и когти. Но порой котики спокойно засыпают прямо на руках своих хозяев.
Мы попросили жителей Новосибирска прислать нам фото, как их питомцы реагируют на попытку обняться. Публикуем 12 милых кадров.
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