Чего хочет этот человек? Странная реакция котов на обнимашки — 12 фото (пушистики встревожены)

При взгляде на котиков у многих возникает желание взять их на руки, обнять и погладить. Однако сами животные не всегда рады такому проявлению эмоций — некоторые показывают это мимикой, а кто-то пускает в ход лапы и когти. Но порой котики спокойно засыпают прямо на руках своих хозяев.

Мы попросили жителей Новосибирска прислать нам фото, как их питомцы реагируют на попытку обняться. Публикуем 12 милых кадров.

Если у вас есть подобное фото (или вы тоже решили обнять своего котика и поделиться снимком с редакцией), то пишите нам в директ инстаграма @ngs_news — мы отвечаем очень-очень быстро.