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МилотаОбзор

Чего хочет этот человек? Странная реакция котов на обнимашки — 12 фото (пушистики встревожены)

Одни котики могут спокойно сидеть на руках, а другие начинают негодовать

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Все коты по-разному реагируют на обнимашки

Все коты по-разному реагируют на обнимашки

При взгляде на котиков у многих возникает желание взять их на руки, обнять и погладить. Однако сами животные не всегда рады такому проявлению эмоций — некоторые показывают это мимикой, а кто-то пускает в ход лапы и когти. Но порой котики спокойно засыпают прямо на руках своих хозяев.

Мы попросили жителей Новосибирска прислать нам фото, как их питомцы реагируют на попытку обняться. Публикуем 12 милых кадров.

Если у вас есть подобное фото (или вы тоже решили обнять своего котика и поделиться снимком с редакцией), то пишите нам в директ инстаграма @ngs_news — мы отвечаем очень-очень быстро.

Кошечка Боня не любит, когда её берут на руки. Иногда она даже может ударить хозяйку по носу

Кошечка Боня не любит, когда её берут на руки. Иногда она даже может ударить хозяйку по носу

«Редкие моменты, когда Тихон дает взять себя на руки», — написала хозяйка кота Наталья.&nbsp;Кажется, что и сам Тихон удивлён такому повороту событий

«Редкие моменты, когда Тихон дает взять себя на руки», — написала хозяйка кота Наталья. Кажется, что и сам Тихон удивлён такому повороту событий

Такого пушистика (его зовут Боня) хочется обнять и не отпускать. А он и не против

Такого пушистика (его зовут Боня) хочется обнять и не отпускать. А он и не против

Кот Швондер не просто дает себя обнимать, а даже засыпает в обнимку с хозяйкой (ночным журналистом НГС Александрой Трофименко)

Кот Швондер не просто дает себя обнимать, а даже засыпает в обнимку с хозяйкой (ночным журналистом НГС Александрой Трофименко)

Кажется, что Севастьян в целом не против обнимашек, главное — чтобы не мешали спать

Кажется, что Севастьян в целом не против обнимашек, главное — чтобы не мешали спать

Кот Тигрик выглядит немного напряжённым на этом фото. Но сразу видно, что хозяйка Евгения в нём души не чает

Кот Тигрик выглядит немного напряжённым на этом фото. Но сразу видно, что хозяйка Евгения в нём души не чает

Кошка Маруся сидит на руках, но на всякий случай держит небольшую дистанцию

Вот уж кто действительно не любит обнимашки, так это Кай. Глядя на то, какие у него когти, понятно, что в такие моменты с ним нужно быть осторожным

Вот уж кто действительно не любит обнимашки, так это Кай. Глядя на то, какие у него когти, понятно, что в такие моменты с ним нужно быть осторожным

Кошка Мия только за, чтобы поспать на руках у хозяйки

Кошка Мия только за, чтобы поспать на руках у хозяйки

Интересно, Гусилий увидел что-то необычное или просто стеснялся смотреть в камеру?

Интересно, Гусилий увидел что-то необычное или просто стеснялся смотреть в камеру?

Кошка Клёпа тоже любит поспать на руках у хозяина. Это фото сделали в тот день, когда её забрали из приюта

Кошка Клёпа тоже любит поспать на руках у хозяина. Это фото сделали в тот день, когда её забрали из приюта

Митю, который живёт у обозревателя НГС Марии Тищенко, обнимают довольно часто. Несмотря на это, иногда проявление чувств вызывает у него удивление (или он просто смущён)

Митю, который живёт у обозревателя НГС Марии Тищенко, обнимают довольно часто. Несмотря на это, иногда проявление чувств вызывает у него удивление (или он просто смущён)

Митя очень любопытный, и поэтому иногда отвлекается от фотосессии. Но ему это можно простить!

Митя очень любопытный, и поэтому иногда отвлекается от фотосессии. Но ему это можно простить!

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