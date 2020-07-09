Участок Ипподромской магистрали две недели будут закрывать по ночам. Публикуем карту перекрытий

В Новосибирске по ночам будут перекрывать участок Ипподромской магистрали, сообщили в мэрии Новосибирска.



— С 17 июля по 2 августа вводится временное прекращение движения транспортных средств в ночное время — с 23 часов до 5 часов по улице Ипподромской — от Южной площади до Кривощековской, — уточнил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.



Ограничения связаны со строительством четвертого моста: рабочие будут проводить реконструкцию путепровода через Ипподромскую в створе улицы Зыряновской.