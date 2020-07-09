Участок Ипподромской магистрали две недели будут закрывать по ночам. Публикуем карту перекрытий

В Новосибирске по ночам будут перекрывать участок Ипподромской магистрали, сообщили в мэрии Новосибирска.
— С 17 июля по 2 августа вводится временное прекращение движения транспортных средств в ночное время — с 23 часов до 5 часов по улице Ипподромской — от Южной площади до Кривощековской, — уточнил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Ограничения связаны со строительством четвертого моста: рабочие будут проводить реконструкцию путепровода через Ипподромскую в створе улицы Зыряновской.
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В начале июля стало известно, что улицу Ипподромскую сузят на две недели. Причина также в строительстве четвертого моста.
В конце мая мы опубликовали статью о том, где в городе нужно бы построить двухэтажные развязки. Материал вызвал большой резонанс: читатели активно обсуждали тему, а столичный блогер Илья Варламов расритиковал саму идею строительства в городе таких развязок (мол, они не помогут). Вместе с представителем городского департамента транспорта Михаилом Никулиным мы ознакомились с новым планом развития транспортной сети и узнали, где реально запроектированы многоуровневые развязки.