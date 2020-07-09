Бердск накрыло ураганом: из-за сильного ветра пошёл горизонтальный дождь

Если у вас есть фото или видео непогоды и ее последствий, присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru или в наш WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00.

Синоптики предупреждали о непогоде, которая придет в Новосибирскую область с холодным фронтом.

