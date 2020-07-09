Бердск накрыло ураганом: из-за сильного ветра пошёл горизонтальный дождь

Под Новосибирском сегодня днем, 9 июля, разбушевался ураган — сильный дождь и ветер накрыл Бердск.
Видео бури в редакцию НГС прислал читатель. Ветер настолько сильный, что гнет деревья и сносит капли дождя.
Автор: читатель НГС
В районе пляжа «Звезда» прошёл сильный град.
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Синоптики предупреждали о непогоде, которая придет в Новосибирскую область с холодным фронтом.
В воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в Колыванском районе под Новосибирском прошёл крупный град, который побил растения и засыпал участки местных жителей. Град сопровождал сильный дождь.
В конце июня и в Новосибирск приходила непогода: сильный ветер валил деревья в городе.