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Бердск накрыло ураганом: из-за сильного ветра пошёл горизонтальный дождь

Очевидцы сняли непогоду на видео

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Ветер настолько сильный, что гнет деревья и сносит капли дождя

Ветер настолько сильный, что гнет деревья и сносит капли дождя

Под Новосибирском сегодня днем, 9 июля, разбушевался ураган — сильный дождь и ветер накрыл Бердск.

Видео бури в редакцию НГС прислал читатель. Ветер настолько сильный, что гнет деревья и сносит капли дождя.

Автор: читатель НГС

В районе пляжа «Звезда» прошёл сильный град.

Град прошёл в районе пляжа «Звезда»

Град прошёл в районе пляжа «Звезда»

Если у вас есть фото или видео непогоды и ее последствий, присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru или в наш WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00.

Синоптики предупреждали о непогоде, которая придет в Новосибирскую область с холодным фронтом.

В воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в Колыванском районе под Новосибирском прошёл крупный град, который побил растения и засыпал участки местных жителей. Град сопровождал сильный дождь.

В конце июня и в Новосибирск приходила непогода: сильный ветер валил деревья в городе.

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непогодаураган
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