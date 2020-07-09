На Троллейной машина «Почты России» столкнулась с мотоциклом

В Новосибирске в районе улицы Троллейной, 1 столкнулись автомобиль «Почты России» и мотоцикл. На месте работает экипаж ГАИ.
— Троллейная, 1, сбит мотоциклист. Увезла реанимация, — рассказала свидетельница происшествия Марина.
По её словам, автомобиль автоинспекции подъехал около 12:35, примерно в это же время уехал автомобиль скорой.
— На месте работает экипаж, есть пострадавшие, характер травм сейчас выясняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Обновлено. Информацию о ДТП также прокомментировали в пресс-службе «Почты России».
— В служебном автомобиле не было пассажиров и груза. Водитель не пострадал. Причину ДТП и степень вины его участников установят сотрудники ГИБДД, — сообщили корреспонденту НГС.
Другая авария с мотоциклом произошла в Новосибирске на выходных. Мотоциклист столкнулся с легковушкой на Бердском шоссе и попал в больницу с травмами.