На Троллейной машина «Почты России» столкнулась с мотоциклом

В Новосибирске в районе улицы Троллейной, 1 столкнулись автомобиль «Почты России» и мотоцикл. На месте работает экипаж ГАИ.



— Троллейная, 1, сбит мотоциклист. Увезла реанимация, — рассказала свидетельница происшествия Марина.

По её словам, автомобиль автоинспекции подъехал около 12:35, примерно в это же время уехал автомобиль скорой.



— На месте работает экипаж, есть пострадавшие, характер травм сейчас выясняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

