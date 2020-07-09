9 июля четверг
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 71.24
eur 80.41
Тема дняКогда ждать вторую волну коронавируса

Все новости

Все новости
Происшествия

На Троллейной машина «Почты России» столкнулась с мотоциклом

Обстоятельства аварии сейчас уточняются

1 241
17 Обсудить

Поделиться

Авария произошла сегодня днём

Авария произошла сегодня днём

В Новосибирске в районе улицы Троллейной, 1 столкнулись автомобиль «Почты России» и мотоцикл. На месте работает экипаж ГАИ.

— Троллейная, 1, сбит мотоциклист. Увезла реанимация, — рассказала свидетельница происшествия Марина.

По её словам, автомобиль автоинспекции подъехал около 12:35, примерно в это же время уехал автомобиль скорой.

— На месте работает экипаж, есть пострадавшие, характер травм сейчас выясняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют

Обстоятельства аварии сейчас выясняют

Обновлено. Информацию о ДТП также прокомментировали в пресс-службе «Почты России».

— В служебном автомобиле не было пассажиров и груза. Водитель не пострадал. Причину ДТП и степень вины его участников установят сотрудники ГИБДД, — сообщили корреспонденту НГС.

Другая авария с мотоциклом произошла в Новосибирске на выходных. Мотоциклист столкнулся с легковушкой на Бердском шоссе и попал в больницу с травмами.

По теме (1)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Ленинский районПочта Россиимотоцикл
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!