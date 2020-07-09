Тихий бунт: почти 30% сотрудников больницы № 3, куда везут больных ковидом, ушли в отпуска и на больничные

Практически 30% сотрудников городской клинической больницы № 3 на ОбьГЭСе в Новосибирске, по данным регионального Минздрава, ушли на больничные и в отпуск в июне — именно в этом месяце больницу внезапно решили перепрофилировать под ковидную.

Сами медики и их семьи ранее рассказывали НГС, что новость о перепрофилировании больницы застигла их врасплох. Они были недовольны тем, что в больнице нет необходимых медикаментов, средств защиты:

— Главврач поставил в известность всех, что больница будет работать в таком режиме, и в отдел кадров сразу же выстроилась очередь. Кто-то берёт больничный, кто-то пытается поскорее уйти в отпуск. Есть и работающие пенсионеры… Ну а средний персонал берёт и увольняется, — рассказывала несколько недель назад в беседе с журналистом Екатерина (имя изменено по просьбе героини).