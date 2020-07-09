Тихий бунт: почти 30% сотрудников больницы № 3, куда везут больных ковидом, ушли в отпуска и на больничные

Практически 30% сотрудников городской клинической больницы
Сами медики и их семьи ранее рассказывали НГС, что новость о перепрофилировании больницы застигла их врасплох. Они были недовольны тем, что в больнице нет необходимых медикаментов, средств защиты:
— Главврач поставил в известность всех, что больница будет работать в таком режиме, и в отдел кадров сразу же выстроилась очередь. Кто-то берёт больничный, кто-то пытается поскорее уйти в отпуск. Есть и работающие пенсионеры… Ну а средний персонал берёт и увольняется, — рассказывала несколько недель назад в беседе с журналистом Екатерина (имя изменено по просьбе героини).
НГС направил запрос в Минздрав, чтобы узнать, сколько сотрудников больницы находятся в отпуске или на больничном:
— В мае 2020 года на больничный ушли 33 сотрудника, в отпуск — 44. В июне на больничный ушли 44 сотрудника: из них с инфекционными заболеваниями — только пять человек, остальные — с неинфекционными заболеваниями (обострение хронических заболеваний, травмы и прочее), в отпуск — 81 человек. За последние два месяца из
Всего, по данным на 1 июля, в штате
За весь период коронавирусной инфекцией заразились 15 работников больницы, 10 человек уже выздоровели и, по данным Минздрава, приступили к работе.
Ранее НГС писал о нехватке врачей в Краснообске — там лечат детей с онкологией.