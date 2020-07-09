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Тихий бунт: почти 30% сотрудников больницы № 3, куда везут больных ковидом, ушли в отпуска и на больничные

С 20 июня больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь. С этим решением согласились не все

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За последние два месяца, по данным Минздрава, из больницы уволились 15 человек

За последние два месяца, по данным Минздрава, из больницы уволились 15 человек

Практически 30% сотрудников городской клинической больницы № 3 на ОбьГЭСе в Новосибирске, по данным регионального Минздрава, ушли на больничные и в отпуск в июне — именно в этом месяце больницу внезапно решили перепрофилировать под ковидную.

Сами медики и их семьи ранее рассказывали НГС, что новость о перепрофилировании больницы застигла их врасплох. Они были недовольны тем, что в больнице нет необходимых медикаментов, средств защиты:

— Главврач поставил в известность всех, что больница будет работать в таком режиме, и в отдел кадров сразу же выстроилась очередь. Кто-то берёт больничный, кто-то пытается поскорее уйти в отпуск. Есть и работающие пенсионеры… Ну а средний персонал берёт и увольняется, — рассказывала несколько недель назад в беседе с журналистом Екатерина (имя изменено по просьбе героини).

НГС направил запрос в Минздрав, чтобы узнать, сколько сотрудников больницы находятся в отпуске или на больничном:

— В мае 2020 года на больничный ушли 33 сотрудника, в отпуск — 44. В июне на больничный ушли 44 сотрудника: из них с инфекционными заболеваниями — только пять человек, остальные — с неинфекционными заболеваниями (обострение хронических заболеваний, травмы и прочее), в отпуск — 81 человек. За последние два месяца из ГБУЗ HCO «Городская клиническая больница № 3» уволились 15 человек, пять приняты на работу.

Всего, по данным на 1 июля, в штате ГКБ № 3 числится 435 сотрудников. Он укомплектован на 75%.

За весь период коронавирусной инфекцией заразились 15 работников больницы, 10 человек уже выздоровели и, по данным Минздрава, приступили к работе.

Ранее НГС писал о нехватке врачей в Краснообске — там лечат детей с онкологией.

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больничныеврачимедикиКоронавирус в Новосибирске
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