Новосибирец забрался на арку Бугринского моста, а потом сбежал от спасателей

Днем 8 июля во время патрулирования Оби спасатели МАСС заметили на арке Бугринского моста молодого человека. Спасатели попытались снять его оттуда, но парень слез с арки и убежал.



— На разведку и сбор информации выехал оперативный экипаж спасателей, а по воде к мосту подошел катер. Один из спасателей стал подниматься по арке к мужчине, который при виде спасателей начал убегать в противоположном направлении, слез с другой стороны арки и убежал на пляж. Спасатели убедились, что с мужчиной все в порядке, и убыли с места происшествия, — говорится в сообщении спасателей.

