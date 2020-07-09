Новосибирец забрался на арку Бугринского моста, а потом сбежал от спасателей

Днем 8 июля во время патрулирования Оби спасатели МАСС заметили на арке Бугринского моста молодого человека. Спасатели попытались снять его оттуда, но парень слез с арки и убежал.
— На разведку и сбор информации выехал оперативный экипаж спасателей, а по воде к мосту подошел катер. Один из спасателей стал подниматься по арке к мужчине, который при виде спасателей начал убегать в противоположном направлении, слез с другой стороны арки и убежал на пляж. Спасатели убедились, что с мужчиной все в порядке, и убыли с места происшествия, — говорится в сообщении спасателей.
Спасатели напоминают, что подобные действия могут привести к травмам или гибели.
6 июля в СНТ «Смородинка» в Мошковском районе Новосибирской области в пруду утонул мужчина — его тело доставали спасатели.
За несколько дней до этого в СНТ «Иня-2» утонул 9-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил скатиться в воду на велосипеде, а в воде велосипед из-под него выскользнул. Ребенок не умел плавать и утонул. Вечером того же дня Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьника.
Спасти тонущего человека удается не всегда. Часто это происходит из-за того, что люди не понимают, как распознать утопающего. Ведь в кино нам показывают тонущего, который кричит и машет руками, а в жизни всё выглядит совсем по-другому. Как понять, что человек тонет и нуждается в помощи, и что такое «поцелуй смерти» — читайте в эксперименте нашей коллеги.