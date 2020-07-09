9 июля четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 71.24
eur 80.41
Тема дняКогда ждать вторую волну коронавируса

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Власти объявили аукцион на новый ремонт улицы Кедровой — в порядок приведут почти два километра

За работы готовы заплатить более 500 миллионов рублей

2 121
30 Обсудить

Поделиться

Ремонт дороги начнут в следующем году

Ремонт дороги начнут в следующем году

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе, максимальная стоимость работ — 530,6 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального и областного бюджетов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Ремонт планируют провести в два этапа — с 15 марта по 16 ноября 2021 года, а затем с 11 января по 3 октября 2022 года.

— Основное назначение реконструируемой автомобильной дороги направлено на транспортную связь между районами и центром города Новосибирска, а также выход на внешние автомобильные дороги, — говорится в аукционной документации.

Протяжённость участка реконструкции — почти 2 километра

Протяжённость участка реконструкции — почти 2 километра

Реконструкцию проведут на участке в 1980 метров от Мочищенского шоссе до дома № 9 на улице Лобачевского. Там заменят дорожное покрытие, установят пешеходные ограждения, нанесут разметку. Кроме этого, установят новые светофоры на выезде из ЖК «Русь», в районе остановок «Маяк» и «Хованского», на пересечении Кедровой с улицами Павлова и Охотской, а также на пересечении Мочищенского шоссе с Кедровой. В рамках реконструкции подрядчик должен будет заняться переустройством линий связи, оборудовать ливневую канализацию и освещение.

Электронный аукцион проведут 14 июля.

Первый этап реконструкции улицы Кедровой начался в ноябре прошлого года, ее сузили на участке от Краузе до Кубовой. Работы планировали завершить этим летом.

Также в ближайшие два года в Новосибирске планируют провести ремонт улицы Большой и Гусинобродского шоссе. Общая стоимость работ превысила 817 миллионов рублей.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

БКАДЗаельцовский районКедровая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!