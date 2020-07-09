Власти объявили аукцион на новый ремонт улицы Кедровой — в порядок приведут почти два километра

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе, максимальная стоимость работ — 530,6 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального и областного бюджетов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Ремонт планируют провести в два этапа — с 15 марта по 16 ноября 2021 года, а затем с 11 января по 3 октября 2022 года.



— Основное назначение реконструируемой автомобильной дороги направлено на транспортную связь между районами и центром города Новосибирска, а также выход на внешние автомобильные дороги, — говорится в аукционной документации.