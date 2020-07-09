Власти объявили аукцион на новый ремонт улицы Кедровой — в порядок приведут почти два километра

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Кедровой в Заельцовском районе, максимальная стоимость работ — 530,6 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального и областного бюджетов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Ремонт планируют провести в два этапа — с 15 марта по 16 ноября 2021 года, а затем с 11 января по 3 октября 2022 года.
— Основное назначение реконструируемой автомобильной дороги направлено на транспортную связь между районами и центром города Новосибирска, а также выход на внешние автомобильные дороги, — говорится в аукционной документации.
Реконструкцию проведут на участке в 1980 метров от Мочищенского шоссе до дома № 9 на улице Лобачевского. Там заменят дорожное покрытие, установят пешеходные ограждения, нанесут разметку. Кроме этого, установят новые светофоры на выезде из ЖК «Русь», в районе остановок «Маяк» и «Хованского», на пересечении Кедровой с улицами Павлова и Охотской, а также на пересечении Мочищенского шоссе с Кедровой. В рамках реконструкции подрядчик должен будет заняться переустройством линий связи, оборудовать ливневую канализацию и освещение.
Электронный аукцион проведут 14 июля.
Первый этап реконструкции улицы Кедровой начался в ноябре прошлого года, ее сузили на участке от Краузе до Кубовой. Работы планировали завершить этим летом.
Также в ближайшие два года в Новосибирске планируют провести ремонт улицы Большой и Гусинобродского шоссе. Общая стоимость работ превысила 817 миллионов рублей.