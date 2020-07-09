Клиника Мешалкина возобновила плановый приём пациентов — но только в одном здании

Клиника Мешалкина возобновила амбулаторный приём пациентов, но только в отделении на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска.



— Это отдельное здание, поэтому есть возможность развести потоки пациентов. На улице Речкуновской амбулаторный прием пока не ведется, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина .

Принимать амбулаторных пациентов клиника полностью прекратила в марте из-за распространения коронавируса. В медучреждении проводились только экстренные операции. В июне в клинике возобновили плановые операции, а на этой неделе и приём пациентов.