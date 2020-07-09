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Клиника Мешалкина возобновила плановый приём пациентов — но только в одном здании

Запрет был снят спустя четыре месяца

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Амбулаторный приём в клинике отменили в марте, сейчас к врачу можно попасть только в отделении на&nbsp;улице 1905 года

Амбулаторный приём в клинике отменили в марте, сейчас к врачу можно попасть только в отделении на улице 1905 года

Клиника Мешалкина возобновила амбулаторный приём пациентов, но только в отделении на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска.

— Это отдельное здание, поэтому есть возможность развести потоки пациентов. На улице Речкуновской амбулаторный прием пока не ведется, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Принимать амбулаторных пациентов клиника полностью прекратила в марте из-за распространения коронавируса. В медучреждении проводились только экстренные операции. В июне в клинике возобновили плановые операции, а на этой неделе и приём пациентов.

В начале июня корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков посмотрели, как привозят больных в кардиологическое отделение клиники Мешалкина во время пандемии коронавируса, и узнали, какие правила должны соблюдать пациенты.

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клиника Мешалкина
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