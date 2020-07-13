Места в Новосибирске, которые могут смутить главу Союза женщин (она увидела пропаганду ЛГБТ в мороженом «Радуга»)

Глава Союза женщин Екатерина Лахова на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию указала президенту на опасность рекламы с радугой — дети, глядя на изображение радуги, по версии Лаховой, привыкают к подобному изображению ЛГБТ-флага. Она высказала опасение после появления флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве, приведя в пример упаковку мороженого «Радуга» (а вы, кстати, пробовали такое?). К обсуждению этой темы активно присоединились и новосибирцы. Причем горожане высказывали свои за и против ЛГБТ-комьюнити не только в соцсетях, но и в виде одиночных пикетов: на прошлой неделе православный активист растоптал «радужный» флаг прямо на площади Ленина. Автор НГС Анастасия Миронова прошлась по городу, чтобы найти места и предметы с изображением той самой радуги раздора. Публикуем её колонку.
— Я начала свои поиски с запроса «радуга» в 2ГИС. Оказалось, в нашем городе много объектов с таким названием, включая детские сады и общественные магазины. Однако не у всех в наружном оформлении присутствует сама радуга. Тогда я отправилась в первое и самое узнаваемое для новосибирцев место — аптеку «Радуга», которая целой сетью раскинулась по городу. Её филиалы можно найти в каждом районе Новосибирска.
А этот магазин, находящийся в центре Новосибирска, многим известен по яркой окраске ступеней. Горожане фотографируют лестницу и часто постят её в своих аккаунтах в «Инстаграме».
Такая краска делается на новосибирском лакокрасочном заводе «Радуга». Кстати, краска для стен в детской тоже есть в их ассортименте. В логотипе компании использованы не все цвета флага, в отличие от лестницы магазина.
За мороженым тоже лучше не ходить. Изображение радуги находится на оклейке киосков целой сети. Есть ли в этом тайный смысл?
Ну и вспомним всем известное мороженое «Радуга желаний». Много лет назад его продавали почти в каждом ларьке, но сейчас нужно потрудиться, чтобы отыскать подобное. Уже позже я нашла его в единственном месте — фирменном ларьке новосибирской фабрики мороженого на МЖК.
А как же эти жевательные конфеты, которые можно увидеть на прилавках любого магазина? И что тогда значит призыв компании: «Попробуй радугу»?
Интересно, почему в Новосибирске на вывесках так часто используется изображение радуги? Возможно, потому что это — прекрасное природное явление (но это не точно).
Ну и вишенкой на торте является сайт областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга». Судя по названию, родители и их дети приходят туда вместе: интересно, влияют ли логотип и оформление центра на восприятие мира?
В ответ на возмущение главы Союза женщин бывшая сибирячка Дарья Зарыковская, владеющая магазинами «Мам, купи!» выпустила протестную футболку. В посте группы магазина в социальной сети «ВКонтакте» написано: «Представьте себе мир, где носить футболку с надписью "радуга" — это вызов и провокация. Смешно, правда?»
Что делать с возникающей на небе радугой, активисты тоже не объясняют. К сожалению, это природное явление возникает против воли людей
Нам очень интересно ваше мнение по поводу того, влияет ли привыкание к изображению радуги на лояльное отношение к ЛГБТ-сообществу или нет. Давайте обсудим это в комментариях — делитесь своей точкой зрения.
Влияет ли привыкание к изображению радуги на лояльное отношение к ЛГБТ-сообществу?
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