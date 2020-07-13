Места в Новосибирске, которые могут смутить главу Союза женщин (она увидела пропаганду ЛГБТ в мороженом «Радуга»)

Глава Союза женщин Екатерина Лахова на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию указала президенту на опасность рекламы с радугой — дети, глядя на изображение радуги, по версии Лаховой, привыкают к подобному изображению ЛГБТ-флага. Она высказала опасение после появления флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве, приведя в пример упаковку мороженого «Радуга» (а вы, кстати, пробовали такое?). К обсуждению этой темы активно присоединились и новосибирцы. Причем горожане высказывали свои за и против ЛГБТ-комьюнити не только в соцсетях, но и в виде одиночных пикетов: на прошлой неделе православный активист растоптал «радужный» флаг прямо на площади Ленина. Автор НГС Анастасия Миронова прошлась по городу, чтобы найти места и предметы с изображением той самой радуги раздора. Публикуем её колонку.

