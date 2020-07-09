Сибирячка закатила истерику в автобусе из-за требования надеть маску (и ударила полицейских)

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— В полицию поступило сообщение, что женщина нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. Прибывшие полицейские провели беседу, попросили выйти из автобуса в целях пресечения правонарушения. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения, — сообщили в ведомстве.



Информацию подтвердили в компании-перевозчике «Белмарс».



— У нас есть инструкция о том, что если едет пассажир без маски, мы предлагаем свою. Она отказалась. Водитель остановился, позвонил диспетчеру, рассказал всю ситуацию, диспетчер вызвала наряд полиции, — объяснили НГС.

Это не первый случай, когда новосибирцы отказываются надевать маски в общественном транспорте. В таком случае им приходится выходить из салона.