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Сибирячка закатила истерику в автобусе из-за требования надеть маску (и ударила полицейских)

Водитель автобуса вызвал полицию из-за строптивой пассажирки

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Женщина не стала надевать маску и не хотела выходить из автобуса

Женщина не стала надевать маску и не хотела выходить из автобуса

Инцидент произошел утром 8 июля на Родниках в Новосибирске. Водитель автобуса № 39 вызвал полицию из-за пассажирки, которая категорически отказывалась надевать маску.

Женщина устроила скандал и полицейским: она отказывалась выходить из салона и требовала, чтобы сотрудник полиции составил протокол на месте. После этого полицейский вышел и вернулся с ещё одним правоохранителем. Они вывели за руки пассажирку, которая в этот момент сильно кричала, сопротивлялась и оскорбляла их.

Видео инцидента опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В полицию поступило сообщение, что женщина нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. Прибывшие полицейские провели беседу, попросили выйти из автобуса в целях пресечения правонарушения. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения, — сообщили в ведомстве.

Информацию подтвердили в компании-перевозчике «Белмарс».

— У нас есть инструкция о том, что если едет пассажир без маски, мы предлагаем свою. Она отказалась. Водитель остановился, позвонил диспетчеру, рассказал всю ситуацию, диспетчер вызвала наряд полиции, — объяснили НГС.

Это не первый случай, когда новосибирцы отказываются надевать маски в общественном транспорте. В таком случае им приходится выходить из салона.

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