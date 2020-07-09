Новосибирца оштрафовали за съемку авиапарада с квадрокоптера на 9 Мая

— По постановлению транспортной прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ч. 2 статьи 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» — в виде штрафа в размере 15 000 рублей, — сообщили в прокуратуре.



После того как новосибирец снял авиапарад над городом, он выложил ролик в Instagram. Кадры получились впечатляющие, но многие осудили автора видео: дрон находился в пугающей близости от военной воздушной техники. Случись столкновение, самолёты и вертолёты посыпались бы на город, да и вообще подобный риск угрожает всей отрасли аэросъёмки — почитать мнение новосибирцев о съёмке можно здесь.



В прошлом году за беспилотник над Обью в зоне маневрирования самолётов новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей. Такую же сумму пришлось выплатить новосибирцу за съёмку празднования 9 Мая на монументе Славы.



Регистрацию коптеров ввели в прошлом году, и это сильно усложнило новосибирцам жизнь и работу.