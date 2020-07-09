Новосибирца оштрафовали за съемку авиапарада с квадрокоптера на 9 Мая

Новосибирец, который в этом году на 9 Мая снял с коптера авиапарад, получил штраф в 15 тысяч рублей.
— Установлено, что 9 мая 2020 года житель Новосибирска выполнил полет с использованием беспилотного летательного аппарата в Центральном районе города Новосибирска недалеко от гостиницы «Мариотт». Вопреки требованиям закона перед осуществлением полета гражданин не получил разрешения на полет от органов управления воздушным движением и органов местного самоуправления, не имел аэронавигационной и метеорологической информации, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что пилот в тот день снимал праздничный авиапарад над городом.
Автор: Instagram.com / drone.of.the.beholder
— По постановлению транспортной прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ч. 2 статьи 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» — в виде штрафа в размере 15 000 рублей, — сообщили в прокуратуре.
После того как новосибирец снял авиапарад над городом, он выложил ролик в Instagram. Кадры получились впечатляющие, но многие осудили автора видео: дрон находился в пугающей близости от военной воздушной техники. Случись столкновение, самолёты и вертолёты посыпались бы на город, да и вообще подобный риск угрожает всей отрасли аэросъёмки — почитать мнение новосибирцев о съёмке можно здесь.
В прошлом году за беспилотник над Обью в зоне маневрирования самолётов новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей. Такую же сумму пришлось выплатить новосибирцу за съёмку празднования 9 Мая на монументе Славы.
Регистрацию коптеров ввели в прошлом году, и это сильно усложнило новосибирцам жизнь и работу.