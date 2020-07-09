В Новосибирске будут судить водителя Lexus, сбившего 85-летнюю женщину-пешехода

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело против 60-летнего водителя Lexus RX300, который в августе прошлого года сбил 85-летнюю женщину-пешехода.
— В ходе расследования установлено, что 15 августа 2019 года около 14:15 в Ленинском районе 60-летний водитель, следовавший со стороны выезда с прилегающей территории Бетонного завода в сторону улицы Станционной, выполняя маневр поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не убедился в его безопасности и совершил наезд на женщину 1935 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Уголовное дело против водителя было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Оно уже передано в суд.
Завтра, 10 июля, Калининский районный суд должен приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который в конце марта 2020 года сбил насмерть известного новосибирского журналиста Антона Лучанского.