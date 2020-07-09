В Новосибирске будут судить водителя Lexus, сбившего 85-летнюю женщину-пешехода

Уголовное дело против водителя было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Оно уже передано в суд.

Завтра, 10 июля, Калининский районный суд должен приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который в конце марта 2020 года сбил насмерть известного новосибирского журналиста Антона Лучанского.