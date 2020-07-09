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«Никто ничего не делает»: в Новосибирске третий день топит дорогу на Колхидской

Поток вышел за пределы проезжей части

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Вода вышла за пределы проезжей части

Вода вышла за пределы проезжей части

В Новосибирске вода третий день затапливает дорогу рядом с домом на улице Колхидской, 6 в Ленинском районе.

Об этом сообщил председатель совета дома Александр:

— Звоним в аварийные, но никто не едет устранять, воды всё больше и больше.

Машины продолжают ездить по этой дороге

Машины продолжают ездить по этой дороге

Он также предоставил видео с места затопления, которое снял сегодня утром один из жильцов дома Евгений. На кадрах видно, что вода потекла с проезжей части во двор соседнего дома.

— С 7 июля у нас откуда-то из недр нашей земли бежит вода. Уже третий день. Никто не едет, никто ничего не делает, всем пофиг, — говорит Евгений на записи.

предоставлено читателем НГС

НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить, с чем связана протечка и когда её устранят. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено. В СГК сообщили, что у них не было прорывов на этом участке.

На прошлой неделе вода затопила дорогу на улице Ипподромской. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть.

Напомним, что сейчас в Новосибирске идёт сезон испытаний на теплосетях. Следующий этап опрессовки начнётся 13 июля — без горячей воды останутся дома на левом берегу.

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Ленинский районзатопило дорогу
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