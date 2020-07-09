«Никто ничего не делает»: в Новосибирске третий день топит дорогу на Колхидской

НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить, с чем связана протечка и когда её устранят. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено. В СГК сообщили, что у них не было прорывов на этом участке.

На прошлой неделе вода затопила дорогу на улице Ипподромской. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть.

Напомним, что сейчас в Новосибирске идёт сезон испытаний на теплосетях. Следующий этап опрессовки начнётся 13 июля — без горячей воды останутся дома на левом берегу.