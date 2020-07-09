«Никто ничего не делает»: в Новосибирске третий день топит дорогу на Колхидской

В Новосибирске вода третий день затапливает дорогу рядом с домом на улице Колхидской, 6 в Ленинском районе.
Об этом сообщил председатель совета дома Александр:
— Звоним в аварийные, но никто не едет устранять, воды всё больше и больше.
Он также предоставил видео с места затопления, которое снял сегодня утром один из жильцов дома Евгений. На кадрах видно, что вода потекла с проезжей части во двор соседнего дома.
— С 7 июля у нас откуда-то из недр нашей земли бежит вода. Уже третий день. Никто не едет, никто ничего не делает, всем пофиг, — говорит Евгений на записи.
предоставлено читателем НГС
НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить, с чем связана протечка и когда её устранят. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено. В СГК сообщили, что у них не было прорывов на этом участке.
На прошлой неделе вода затопила дорогу на улице Ипподромской. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть.
Напомним, что сейчас в Новосибирске идёт сезон испытаний на теплосетях. Следующий этап опрессовки начнётся 13 июля — без горячей воды останутся дома на левом берегу.