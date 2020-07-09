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От коронавируса скончались ещё четверо новосибирцев. Среди них — 38-летняя женщина

Общее число умерших пациентов с ковидом достигло 128 человек

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Общее число умерших от коронавируса достигло 128 человек

Общее число умерших от коронавируса достигло 128 человек

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё четверо пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38, 56 и 77 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

На днях стало известно, что смертность в июне 2020 года значительно выше, чем в прошлом году. Министр здравоохранения объяснил, с чем это может быть связано. А мы с экспертами разобрались, когда ждать вторую волну коронавируса и какой она будет.

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