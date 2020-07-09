Свежая статистика от оперштаба: в НСО выявили ещё 101 заболевшего ковидом

В Новосибирской области зафиксировали 101 новый случай заражения ковидом. За сутки выздоровели 170 пациентов.
Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу в регионе.
— По данным оперативного штаба на утро 9 июля, в регионе выявлено 6932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4677 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки), — говорится в сообщении.
В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 23 пациента.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2256.
В больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.
Вчера в регионе выявили 107 заболевших. Также 8 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что до осени число заразившихся может оставаться на прежнем уровне, но чиновники надеются, что заболевших будет меньше. А мы с экспертами разобрались, когда ждать вторую волну коронавируса и какой она будет.
Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид. В эти выходные мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом.