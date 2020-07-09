Свежая статистика от оперштаба: в НСО выявили ещё 101 заболевшего ковидом

В Новосибирской области зафиксировали 101 новый случай заражения ковидом. За сутки выздоровели 170 пациентов.



Об этом сообщил оперштаб по коронавирусу в регионе.

— По данным оперативного штаба на утро 9 июля, в регионе выявлено 6932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4677 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки), — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 23 пациента.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.