Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. По этому же делу задержали еще четырех человек. Следователи считают, что все они — участники банды, в которую входил и сам губернатор.
Как сообщает следственный комитет РФ, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал организовал серию заказных убийств предпринимателей. Все преступления совершали в 2004–2005 годах в Хабароском крае и Амурской области.
Следователи собирают доказательства вины всех фигурантов, кроме того, проверяют их на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Видео задержания:
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Тогда он был выдвинут от ЛДПР и выиграл выборы, с большим отрывом победив единоросса Вячеслава Шпорта, который занимал должность губернатора до этого.