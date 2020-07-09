«Навозом воняет хуже, чем в деревне»: новосибирцы снова жалуются на невыносимую вонь

Вечером в среду, 8 июля, жители Новосибирска в очередной раз пожаловались на неприятный запах, который стоит в нескольких районах города.

— В городе невозможно дышать сегодня после 21 часа. Навозом воняет хуже, чем в деревне, — пишет читательница Анна.

— Невозможно дышать в Заельцовском районе, метро «Гагаринская». Сколько это будет продолжаться? Невозможная вонь, окно открыть нельзя! — возмущается читательница Елена.

— Снова появилась ужасная вонь в районе улиц Нарымская и Галущака. Боже! Когда же это прекратится! Кому еще писать?! Власть нас не слышит! — комментирует читатель.