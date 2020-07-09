«Навозом воняет хуже, чем в деревне»: новосибирцы снова жалуются на невыносимую вонь

Вечером в среду, 8 июля, жители Новосибирска в очередной раз пожаловались на неприятный запах, который стоит в нескольких районах города.
— В городе невозможно дышать сегодня после 21 часа. Навозом воняет хуже, чем в деревне, — пишет читательница Анна.
— Невозможно дышать в Заельцовском районе, метро «Гагаринская». Сколько это будет продолжаться? Невозможная вонь, окно открыть нельзя! — возмущается читательница Елена.
— Снова появилась ужасная вонь в районе улиц Нарымская и Галущака. Боже! Когда же это прекратится! Кому еще писать?! Власть нас не слышит! — комментирует читатель.
При этом сервис Cityair.io оценивает загрязнённость воздуха в Новосибирске на 3 балла — ситуация стабильна, воздух чистый. По данным сайта, хуже всего дела обстоят в Первомайском, Заельцовском и Ленинском районах.
5 июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии — одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске.