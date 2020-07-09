9 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 71.24
eur 80.41
Тема дняТрагедия на Оби: мужчины утонули, спасая девочку

Все новости

Все новости
Город

«Навозом воняет хуже, чем в деревне»: новосибирцы снова жалуются на невыносимую вонь

Запах стоит в центре города

230
4 Обсудить

Поделиться

Жители сообщают, что из-за неприятного запаха невозможно открыть окно

Жители сообщают, что из-за неприятного запаха невозможно открыть окно

Вечером в среду, 8 июля, жители Новосибирска в очередной раз пожаловались на неприятный запах, который стоит в нескольких районах города.

— В городе невозможно дышать сегодня после 21 часа. Навозом воняет хуже, чем в деревне, — пишет читательница Анна.

— Невозможно дышать в Заельцовском районе, метро «Гагаринская». Сколько это будет продолжаться? Невозможная вонь, окно открыть нельзя! — возмущается читательница Елена.

— Снова появилась ужасная вонь в районе улиц Нарымская и Галущака. Боже! Когда же это прекратится! Кому еще писать?! Власть нас не слышит! — комментирует читатель.

При этом сервис Cityair.io оценивает загрязнённость воздуха в Новосибирске на 3 балла — ситуация стабильна, воздух чистый. По данным сайта, хуже всего дела обстоят в Первомайском, Заельцовском и Ленинском районах.

Воздух в городе оценивается как чистый

Воздух в городе оценивается как чистый

5 июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии — одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

неприятный запах в центресильная вонь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!