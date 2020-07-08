На Выборной иномарка сбила подростка на самокате

Вечером в среду, 8 июля, в Октябрьском районе иномарка сбила подростка, который двигался через дорогу на самокате.

— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Hyundai двигался по улице Выборная, в сторону улицы Вилюйская и у дома 122/2 корпус 2 совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал несовершеннолетний 2006 года рождения, который был доставлен в детскую больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.