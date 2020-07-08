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На Выборной иномарка сбила подростка на самокате

Пострадавший двигался по пешеходному переходу

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Подростка доставили в больницу

Подростка доставили в больницу

Вечером в среду, 8 июля, в Октябрьском районе иномарка сбила подростка, который двигался через дорогу на самокате.

— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Hyundai двигался по улице Выборная, в сторону улицы Вилюйская и у дома 122/2 корпус 2 совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате пострадал несовершеннолетний 2006 года рождения, который был доставлен в детскую больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что пострадал 13-летний парень.

Вчера вечером водитель Kia сбил 11-летнюю девочку. У ребёнка перелом ноги.

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ДТПсбил подростка
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