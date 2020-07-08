Боксёр Михаил Алоян проведёт бой за титул чемпиона мира

Олимпийский призёр Михаил Алоян проведёт бой за титул чемпиона мира. Поединок пройдёт в Новосибирске. Об этом стало известно на совещании генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.



— Запланировали проведение 1/16 и 1/8 этапа Кубка мира по боксу в апреле 2021 года в Новосибирске, обсудили возможность строительства Центра прогресса бокса в Новосибирске, а также договорились провести 9 декабря бой Михаила Алояна за титул чемпиона мира, — сказал Умар Кремлёв.

