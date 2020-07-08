Мэр Новосибирска разрешил ресторанам использовать под летники больше земли (публикуем документ)

В среду, 8 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которое разрешает владельца общепита использовать больше земли для организации летних веранд.
— Предоставить стационарным предприятиям общественного питания до 30.09.2020 право организовать летние площадки, веранды при стационарных предприятиях общественного питания с использованием исключительно уличной мебели, включая зонты, на землях и земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности Новосибирска, — говорится в тексте постановления.
Использовать эти земли можно при условии соблюдения всех мер безопасности. Кроме того, мебель должна соответствовать требованиям в сфере городского благоустройства.
Перед тем, как разместить летники на разрешённых землях, предприятия общепита должны уведомить Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.
О том, что новосибирский губернатор всё же разрешил работу летников, стало точно известно в понедельник, 6 июля. Мы собрали простые правила, как отдыхать на верандах и не заразиться коронавирусом.