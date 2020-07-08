8 июля среда
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 72.17
eur 81.47
Тема дняТрагедия на Оби: мужчины утонули, спасая девочку

Все новости

Все новости
Происшествия

Вода била фонтаном: в Новосибирске во время теплоиспытаний прорвало трубу у спуска к городскому пляжу

Ремонт должны завершить в течение суток

383
5 Обсудить

Поделиться

Вода била фонтаном

Вода била фонтаном

Днём в среду, 8 июля, во время планового испытания теплосетей произошел прорыв, из-за чего вода из трубы била фонтаном.

— В ходе испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 (головной участок), произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста на спуске к городскому пляжу — с выходом воды на поверхность. В настоящее время трубопровод отключен, теплосетевое подразделение СГК завершит ремонтные работы в течение суток и продолжит проведение испытаний, — рассказали в пресс-службе СГК.

В компании также отметили, что в этому году планируется заменить весь участок теплосети около моста: часть в рамках строительства нового ЛДС, часть — в рамках капитального ремонта. Также сообщается, что повреждённая труба была проложена в 1960 году.

Сегодня стало известно, что с 13 июля в Новосибирске начнётся новый этап теплоиспытаний, который станет последним в этом году на левом берегу.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Прорыв трубыСГК
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!