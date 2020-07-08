Вода била фонтаном: в Новосибирске во время теплоиспытаний прорвало трубу у спуска к городскому пляжу

Днём в среду, 8 июля, во время планового испытания теплосетей произошел прорыв, из-за чего вода из трубы била фонтаном.
— В ходе испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 (головной участок), произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста на спуске к городскому пляжу — с выходом воды на поверхность. В настоящее время трубопровод отключен, теплосетевое подразделение СГК завершит ремонтные работы в течение суток и продолжит проведение испытаний, — рассказали в пресс-службе СГК.
В компании также отметили, что в этому году планируется заменить весь участок теплосети около моста: часть в рамках строительства нового ЛДС, часть — в рамках капитального ремонта. Также сообщается, что повреждённая труба была проложена в 1960 году.
Сегодня стало известно, что с 13 июля в Новосибирске начнётся новый этап теплоиспытаний, который станет последним в этом году на левом берегу.