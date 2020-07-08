Губернатор Новосибирской области нашел себе нового заместителя

Кроме этого, новый заместитель курирует деятельность министерства культуры, министерства науки и инновационной политики, а также Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Ирина Мануйлова родилась в Бердске. В 2011 году её избрали депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В 2016 году депутатский мандат Ирина Мануйлова не получила, затем работала вице-губернатором Приморского края. После ухода с должности в Приморье она работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. А в 2018-м назначена на пост заместителя министра образования Новосибирской области.



Ранее стало известно, что Наталья Ярославцева спустя семь лет снова стала министром культуры Новосибирской области.