Губернатор Новосибирской области нашел себе нового заместителя

В среду, 8 июля, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области назначил нового заместителя.
— Заместителем губернатора назначена Ирина Мануйлова. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведёт вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме этого, новый заместитель курирует деятельность министерства культуры, министерства науки и инновационной политики, а также Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
Ирина Мануйлова родилась в Бердске. В 2011 году её избрали депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В 2016 году депутатский мандат Ирина Мануйлова не получила, затем работала вице-губернатором Приморского края. После ухода с должности в Приморье она работала заместителем директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России. А в 2018-м назначена на пост заместителя министра образования Новосибирской области.
Ранее стало известно, что Наталья Ярославцева спустя семь лет снова стала министром культуры Новосибирской области.