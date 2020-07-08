Начался новый этап реконструкции Михайловской набережной — его хотят закончить к осени

В Новосибирске начали новый этап реконструкции Михайловской набережной. В этом году власти планируют закончить ремонт нижнего променада, а в следующем — благоустроят верхнюю часть с главной аллеей.
На новом этапе на набережной благоустроят участок от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк». На нём заменят тротуарную плитку, скамейки, систему освещения. Также на участке посадят новые растения, создадут новые ландшафтные композиции, откроют места для общественного питания, спортивную и детскую площадки. Кроме этого, в парке хотят обновить некоторые аттракционы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
— Мы заключили соглашение с застройщиком, который строит поблизости жилой комплекс. Очень важно, что инвестор обустраивает набережную с учётом решений, разработанных нашими архитекторами. Таким образом, оформление нового участка и тех, что были реконструированы ранее, не будет отличаться, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
Инвестором выступает группа компаний «Сибмонтажспецстрой», она направит на реконструкцию набережной около 50 миллионов рублей.
К осени на набережной планируют открыть нижний променад около кассы речного вокзала. Новый этап реконструкции начнётся в следующем году.
Подробности реконструкции этого участка набережной стали известны 3 июля. Тогда разработчики сообщили, что в проекте есть детская зона, зона аттракционов и фуд-корт. Кроме этого, в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт от «Европейского берега». Общая длина — больше километра, в этом году обещают построить первые 200 метров.