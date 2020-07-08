Начался новый этап реконструкции Михайловской набережной — его хотят закончить к осени

— Мы заключили соглашение с застройщиком, который строит поблизости жилой комплекс. Очень важно, что инвестор обустраивает набережную с учётом решений, разработанных нашими архитекторами. Таким образом, оформление нового участка и тех, что были реконструированы ранее, не будет отличаться, — сообщил мэр Анатолий Локоть.



Инвестором выступает группа компаний «Сибмонтажспецстрой», она направит на реконструкцию набережной около 50 миллионов рублей.

К осени на набережной планируют открыть нижний променад около кассы речного вокзала. Новый этап реконструкции начнётся в следующем году.

Подробности реконструкции этого участка набережной стали известны 3 июля. Тогда разработчики сообщили, что в проекте есть детская зона, зона аттракционов и фуд-корт. Кроме этого, в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт от «Европейского берега». Общая длина — больше километра, в этом году обещают построить первые 200 метров.