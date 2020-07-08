«Хочется вернуть финансирование»: новый министр культуры НСО рассказала о планах на своей должности

Вернувшаяся на пост министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала, что хочет сделать на этой должности.



О своих планах она сообщила во время брифинга 8 июля в правительстве региона.

— Хочется вернуть финансирование культуры для проектной деятельности, конкурсной. Я считаю, что одним из недостатков последних лет было то, что люди, организации практически не имели поддержки через Министерство культуры на реализацию своих идей, — сказала Ярославцева.



Также она планирует заняться кадровой работой, чтобы люди могли учиться на управленцев в сфере культуры в Новосибирской области.