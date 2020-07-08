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«Хочется вернуть финансирование»: новый министр культуры НСО рассказала о планах на своей должности

О назначении Натальи Ярославцевой стало известно сегодня

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Наталью Ярославцеву назначили на пост министра сегодня, 8 июля

Наталью Ярославцеву назначили на пост министра сегодня, 8 июля

Вернувшаяся на пост министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева рассказала, что хочет сделать на этой должности.

О своих планах она сообщила во время брифинга 8 июля в правительстве региона.

— Хочется вернуть финансирование культуры для проектной деятельности, конкурсной. Я считаю, что одним из недостатков последних лет было то, что люди, организации практически не имели поддержки через Министерство культуры на реализацию своих идей, — сказала Ярославцева.

Также она планирует заняться кадровой работой, чтобы люди могли учиться на управленцев в сфере культуры в Новосибирской области.

— Хочется вернуть былую славу культурной столицы. Не знаю, помните ли вы, как мы делали открытие памятника Александру III. Мне хочется, чтобы таких инициатив, открытых концертов наших славных коллективов, их гастролей, их поездок было больше. И чтобы к нам, конечно, приезжали. Все будет зависеть от инициативы людей, — заявила Ярославцева.

По её словам, все идеи жителей региона будет рассматривать культурный совет. И в случае если инициативы посчитают достойными, они получат поддержку.

Напомним, что до 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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Культураминистр культуры
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