Первая волна коронавируса в Новосибирской области может затянуться до осени: прогноз министра

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов предположил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в регионе — около ста заболевших в сутки — может задержаться до осени.



— Может, где-то и есть вторая волна. Может быть, у нас вообще не будет второй волны. Возможно, мы в этом режиме пройдём до осени. Ожидаем, что пациентов должно быть меньше, потому что любой инфекционный процесс всегда идёт волнообразно, — сказал министр во время брифинга с журналистами.

Константин Хальзов добавил, что последние 4–5 недель ситуация с заболеваемостью находится примерно на одном уровне, и инфекция циркулирует в обществе.