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Первая волна коронавируса в Новосибирской области может затянуться до осени: прогноз министра

Вирус циркулирует в городе, но чиновники надеются, что пациентов в больницах станет меньше

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Последние несколько недель заболеваемость держится на одном уровне

Последние несколько недель заболеваемость держится на одном уровне

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов предположил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в регионе — около ста заболевших в сутки — может задержаться до осени.

— Может, где-то и есть вторая волна. Может быть, у нас вообще не будет второй волны. Возможно, мы в этом режиме пройдём до осени. Ожидаем, что пациентов должно быть меньше, потому что любой инфекционный процесс всегда идёт волнообразно, — сказал министр во время брифинга с журналистами.

Константин Хальзов добавил, что последние 4–5 недель ситуация с заболеваемостью находится примерно на одном уровне, и инфекция циркулирует в обществе.

За последние сутки заболели 107 новосибирцев. На днях также стало известно о смерти от коронавируса врача-терапевта Ларисы Турхановой из городской поликлиники № 17, которая ходила на работу с температурой (её, со слов дочери, не пускали на больничный). По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.

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коронавирус в Новосибирске
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