Директором скандальной «Клиники НИИТО» стал полковник медицинской службы

В Новосибирске сегодня, 8 июля, назначен новый директор автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО» — им стал Андрей Башаров.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального НИИТО. С предыдущим директором Оксаной Шелякиной трудовой договор был расторгнут досрочно, также она была выведена из состава учредителей организации.



Андрей Башаров исполнял обязанности директора клиники с июня 2020 года, кода Шелякина находилась на больничном.

— На должности директора АНО «Клиника НИИТО» Андрей Башаров будет работать над сохранением коллектива организации и улучшением качества медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе федерального НИИТО, учредителя организации.