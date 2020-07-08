Директором скандальной «Клиники НИИТО» стал полковник медицинской службы

В Новосибирске сегодня, 8 июля, назначен новый директор автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО» — им стал Андрей Башаров.
Об этом сообщили в пресс-службе федерального НИИТО. С предыдущим директором Оксаной Шелякиной трудовой договор был расторгнут досрочно, также она была выведена из состава учредителей организации.
Андрей Башаров исполнял обязанности директора клиники с июня 2020 года, кода Шелякина находилась на больничном.
— На должности директора АНО «Клиника НИИТО» Андрей Башаров будет работать над сохранением коллектива организации и улучшением качества медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе федерального НИИТО, учредителя организации.
В медучреждении заверили, что сохранят персонал АНО.
— Действительно в «Клинике НИИТО» произошли кадровые изменения. Но они ни в коем случае не отразятся на пациентах — все направления медицинской деятельности будут сохранены, госпитализация и приём пациентов продолжается в плановом порядке. Что касается персонала АНО — сейчас могу сказать, что рабочие места сохраняются. Глобальных изменений, а тем более увольнений, не будет, — цитирует пресс-служба Башарова.
Андрей Русланович Башаров — кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории (специализация «Организация здравоохранения и общественное здоровье»). Он окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1994 году. В том же году стал командиром учебной медицинской роты в Читинской области — старшим преподавателем МО РФ — и занимался подготовкой и обучением медицинского персонала. С 1997 по 2004 год работал начальником медицинского подразделения МО РФ в Читинской области.
С 2004 по 2010 год возглавлял федеральное государственное учреждение «Консультативно-диагностическая поликлиника МО РФ» в Читинской области, а с 2010 по 2012 год руководил военным госпиталем в Новосибирской области. В сентябре 2012 года был приглашён в Сочи для руководства финансово-хозяйственной деятельностью базы отдыха «Красная поляна» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс Сочинский» МО РФ. Он активно участвовал в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, за что был награждён грамотой и памятной медалью Президента РФ. С 2014 по 2017 год он работал начальником филиала «Санаторий «Янтарь» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс Сочинский» МО РФ, а затем переехал в Новосибирск. Здесь в 2018 году стал заместителем председателя Новосибирского областного совета ветеранов.
«Клиника НИИТО» отделилась от Федерального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна в 2018 году, а спустя год подала на него в суд и потребовала вернуть «товарно-материальные ценности» на общую сумму 33 миллиона рублей.
В том же году бывшего руководителя института Михаила Садового обвинили в особо крупных растратах, а летом 2019-го ему вынесли приговор — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Впоследствии наказание смягчили, а сумма ущерба по делу о хищениях при закупках выросла с 521 миллиона до 1 миллиарда 307 миллионов. Осенью 2019 года эту должность занял Андрей Корыткин — с приставкой «исполняющий обязанности». 30 апреля его должны были утвердить на должности директора, но этого до сих пор не произошло. Параллельно сразу несколько СМИ публиковали информацию, что этот пост может достаться Елене Тоцкой, которая в марте 2020 года пришла на должность замдиректора по развитию.
Несмотря на смену руководства, судебные споры между двумя юрлицами продолжились. Институт и клиника не могли поделить 10-этажное здание на улице Фрунзе, где сейчас располагается клиника. В свое время десятиэтажку построило ООО «ТехинКом», которое полностью принадлежало АНО «Клиника НИИТО» (сейчас доля клиники сильно уменьшилась). Прошлой осенью Андрей Корыткин открыто заявил, что здание необходимо вернуть институту — на его строительство, по словам Корыткина, ушла большая часть похищенных у института средств.
С 7 мая 2020 года следователь УФСБ России по НСО постановил передать новосибирскому НИИТО им. Я.Л. Цивьяна на ответственное хранение здание и оборудование АНО «Клиника НИИТО», которая была создана научно-исследовательским институтом в 2000-х годах. На данный момент и здание и оборудование АНО «Клиника НИИТО» являются вещественными доказательствами по уголовному делу.
Какая судьба ждёт спорное здание, рискует ли коллектив «Клиники НИИТО» остаться без работы и могут ли медучреждение перепрофилировать под госпиталь для лечения больных коронавирусом — об этом мы поговорили с Андреем Корыткиным, который возглавляет НИИТО имени Цивьяна с октября 2019 года. Его интервью можно прочитать здесь.