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Минздрав Новосибирской области объяснил, с чем может быть связан рост смертности в июне

В июне 2020 года число умерших оказалось выше, чем в июне 2019 года

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В июне 2020 года было сделано&nbsp;3606 записей актов о смерти

В июне 2020 года было сделано 3606 записей актов о смерти

Сегодня, 8 июля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, с чем может быть связан рост смертности, который зафиксировали в июне этого года.

Накануне стало известно, что управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику смертности в регионе за июнь 2020 года: было сделано 3606 записей актов о смерти.

В прошлом году в июне было сделано 2711 записей о смерти — на 895 меньше, чем в этом году.

— Мы анализируем ситуацию по смертности, официальная статистика за июнь будет дана не раньше августа. Но тем не менее, мы видим определенный рост. Мы посмотрели, у нас есть рост по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкологии, рост есть от системы органов дыхания. Поэтому при получении официальной статистики мы все здесь посмотрим, — рассказал министр.

Напомним, что сегодня стало известно о ещё 4 жителях региона, которые умерли от коронавируса. Количество летальных исходов от ковида в регионе выросло до 124 случаев.

НГС писал репортаж из ковидного госпиталя. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем материале.

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