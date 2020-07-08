Минздрав Новосибирской области объяснил, с чем может быть связан рост смертности в июне

Сегодня, 8 июля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, с чем может быть связан рост смертности, который зафиксировали в июне этого года.



Накануне стало известно, что управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику смертности в регионе за июнь 2020 года: было сделано 3606 записей актов о смерти.

В прошлом году в июне было сделано 2711 записей о смерти — на 895 меньше, чем в этом году.

— Мы анализируем ситуацию по смертности, официальная статистика за июнь будет дана не раньше августа. Но тем не менее, мы видим определенный рост. Мы посмотрели, у нас есть рост по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкологии, рост есть от системы органов дыхания. Поэтому при получении официальной статистики мы все здесь посмотрим, — рассказал министр.