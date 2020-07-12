12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняРекордное число заболевших (и пять смертей)

Все новости

Все новости
ЛетоОбзор

Едем за земляничкой: карта ягодных мест Новосибирской области (люди везут оттуда вёдрами)

И разглядываем, что горожане везут из леса

98
Обсудить

Поделиться

Ягода в этом году поспела раньше обычного примерно на две недели

Ягода в этом году поспела раньше обычного примерно на две недели

Новосибирские синоптики рассказали, какой погоды ждать новосибирцам в ближайшие дни — температура хоть и снизится ненадолго, но идеально подойдет для прогулок по лесу и сбору ягод. В регионе уже поспела полевая клубника и земляника. Показываем, где собрать эту вкуснятину, а также рассматриваем, что уже успели добыть пользователи форума НГС и группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020».

Новосибирцы чаще собирают сейчас полевую клубнику, чем землянику. Самые популярные места для сбора — поля в районе Колывани, Вьюнов и Линево.

Вот такая красота в Улыбино

Вот такая красота в Улыбино

Клубничка в Бурмистрово

Клубничка в Бурмистрово

И еще один успешный сбор в Улыбино

И еще один успешный сбор в Улыбино

Землянику можно собрать в густых лесах Новосибирской области. Чаще всего её находят в Караканском и Кудряшовском борах.

Очень аккуратные ягодки в Караканском бору

Очень аккуратные ягодки в Караканском бору

Земляничка из Сузуна

Земляничка из Сузуна

В Кудряшовском бору можно собрать очень аппетитные ягодки

В Кудряшовском бору можно собрать очень аппетитные ягодки

Мы также составили и карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.

А прошлый летом в Новосибирске нашли страшный гриб с каплями крови, посмотрите, как он выглядит (и не пугайтесь, если случайно встретите подобный в лесу).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сбор ягодягоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!