Едем за земляничкой: карта ягодных мест Новосибирской области (люди везут оттуда вёдрами)

Новосибирские синоптики рассказали, какой погоды ждать новосибирцам в ближайшие дни — температура хоть и снизится ненадолго, но идеально подойдет для прогулок по лесу и сбору ягод. В регионе уже поспела полевая клубника и земляника. Показываем, где собрать эту вкуснятину, а также рассматриваем, что уже успели добыть пользователи форума НГС и группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020».
Новосибирцы чаще собирают сейчас полевую клубнику, чем землянику. Самые популярные места для сбора — поля в районе Колывани, Вьюнов и Линево.
Землянику можно собрать в густых лесах Новосибирской области. Чаще всего её находят в Караканском и Кудряшовском борах.
Мы также составили и карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.
А прошлый летом в Новосибирске нашли страшный гриб с каплями крови, посмотрите, как он выглядит (и не пугайтесь, если случайно встретите подобный в лесу).