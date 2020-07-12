Едем за земляничкой: карта ягодных мест Новосибирской области (люди везут оттуда вёдрами)

Мы также составили и карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.

А прошлый летом в Новосибирске нашли страшный гриб с каплями крови, посмотрите, как он выглядит (и не пугайтесь, если случайно встретите подобный в лесу).