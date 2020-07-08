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Культура

Наталья Ярославцева снова стала министром культуры — она вернулась спустя семь лет

Прежде она возглавляла областной Минкульт с 2010 по 2013 годы

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Наталья Ярославцева вернётся в министерское кресло спустя семь лет

Наталья Ярославцева вернётся в министерское кресло спустя семь лет

Министром культуры Новосибирской области повторно назначили Наталью Ярославцеву

Спустя семь лет экс-министр культуры региона Наталья Ярославцева вновь вернулась на эту должность. О кадровом назначении в правительстве региона стало известно в эту среду, 8 июля.

«Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла общественный совет по культуре при Министерстве культуры Новосибирской области», — говорится в пресс-релизе правительства.

Ранее Наталья Ярославцева возглавляла региональный Минкульт с 2010 по 2013 год. Она написала заявление об уходе по собственному желанию осенью, 24 сентября 2013 года губернатор НСО Василий Юрченко подписал его. По одной из версий причиной увольнения, как писал НГС семь лет назад, стало намерение областного правительства сократить расходы на культуру, по другой — развитие ДК «Строитель», которое Наталья Ярославцева не поддерживала.

До 2019 года министром культуры Новосибирской области был Игорь Решетников, который покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

После этого исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области было возложено на его заместителя Зимнякова Юрия Васильевича. Сам же Леонид Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета.

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кадровые назначенияПравительство Новосибирской области
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