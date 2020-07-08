Наталья Ярославцева снова стала министром культуры — она вернулась спустя семь лет

Спустя семь лет экс-министр культуры региона Наталья Ярославцева вновь вернулась на эту должность. О кадровом назначении в правительстве региона стало известно в эту среду, 8 июля.



«Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла общественный совет по культуре при Министерстве культуры Новосибирской области», — говорится в пресс-релизе правительства.

