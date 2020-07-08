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В Новосибирске начнутся последние теплоиспытания на левом берегу — рассказываем, где не будет горячей воды

Испытания пройдут с 13 по 24 июля

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Теплоиспытания пройдут с 13 по 24 июля

Теплоиспытания пройдут с 13 по 24 июля

В Новосибирске 13 июля начнётся новый этап теплоиспытаний. Он последний на левом берегу в этом году.

Отключения коснутся домов в зоне ТЭЦ-2. В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, где горячей воды не будет до 24 июля включительно.

В зону испытаний попадают улицы Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до Станиславского), Ватутина, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), 1-я и 2-я Чулымская, проспект Карла Маркса, Горский жилмассив. Также горячей воды не будет в жилых комплексах «Ясный берег», «Венеция», «Панорама» и квартале «Восточный посёлок».

карта СГК онлайн

Подъём давления воды проведут с 13 по 19 июля, после этого бригады несколько дней будут устранять дефекты. Горячую воду будут подключать по мере устранения нарушений.

Предыдущий этап теплоиспытаний начался в Новосибирске 3 июля. Тогда под отключения попали дома в Заельцовском, Калининском, Центральном и Октябрьском районах.

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СГКгорячая водатеплоиспытания
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