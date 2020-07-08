«Затянуло в яму»: разбираемся, почему на реке Обь при спасении 12-летней девочки утонули трое мужчин

— Здесь очень быстрое течение, и я предполагаю, что у погибших не было навыков нахождения на воде. То есть они элементарно не умели плавать в той физической форме, чтобы справиться с этим течением, — прокомментировал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Также мужчины, возможно, не понимали, что делать в ситуации, когда они плывут против течения, перпендикулярно, при этом тратят много сил. По данным МАСС, это была мусульманская семья, поэтому все были трезвыми.

— В той заводи очень сильное течение. Это только кажется, что там мелко и оно несильное, даже я стою, и меня сносит. А там еще и яма, их туда затянуло. Девочку начало сносить течением, и парней потом тоже понесло, мы думали, их понесет в нашу сторону, пытались помочь, думали, выловим, но их унесло на глубину, — рассказал очевидец Алексей Марцифей.

Журналист НГС поговорил с очевидцами, которые рассказали, как всё было. Мать девочки, по их словам, до последнего надеялась, что мужчин удастся откачать.