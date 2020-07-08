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Тема дняТрагедия на Оби: мужчины утонули, спасая девочку

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«Затянуло в яму»: разбираемся, почему на реке Обь при спасении 12-летней девочки утонули трое мужчин

Дело точно не в алкоголе — все погибшие были трезвыми

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Сильным течением мужчин унесло на глубину, откуда они уже не смогли выбраться

Сильным течением мужчин унесло на глубину, откуда они уже не смогли выбраться

Новосибирские спасатели назвали возможные причины трагедии на реке Обь, где 7 июля утонули трое мужчин. Взрослые бросились спасать 12-летнюю девочку, которая стала тонуть, но в итоге погибли сами.

Несчастный случай произошел на диком пляже в районе дома № 50 по улице Обская. На берегу отдыхала семья из 7 человек. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подчеркивают, что девочка купалась без присмотра взрослых, в месте, где купание запрещено. На помощь ребенку сразу бросились 50-летний мужчина, 21-летний юноша и 14-летний мальчик. Их унесло течением, а девочку, по словам спасателей МАСС, смогли спасти другие отдыхающие. Тела погибших мужчин позже подняли водолазы.

— Здесь очень быстрое течение, и я предполагаю, что у погибших не было навыков нахождения на воде. То есть они элементарно не умели плавать в той физической форме, чтобы справиться с этим течением, — прокомментировал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Также мужчины, возможно, не понимали, что делать в ситуации, когда они плывут против течения, перпендикулярно, при этом тратят много сил. По данным МАСС, это была мусульманская семья, поэтому все были трезвыми.

— В той заводи очень сильное течение. Это только кажется, что там мелко и оно несильное, даже я стою, и меня сносит. А там еще и яма, их туда затянуло. Девочку начало сносить течением, и парней потом тоже понесло, мы думали, их понесет в нашу сторону, пытались помочь, думали, выловим, но их унесло на глубину, — рассказал очевидец Алексей Марцифей.

Журналист НГС поговорил с очевидцами, которые рассказали, как всё было. Мать девочки, по их словам, до последнего надеялась, что мужчин удастся откачать.

Спасти тонущего человека удается не всегда. Часто это происходит из-за того, что люди не понимают, как распознать утопающего. Ведь в кино нам показывают тонущего, который кричит и машет руками, а в жизни всё выглядит совсем по-другому. Как понять, что человек тонет и нуждается в помощи, и что такое «поцелуй смерти» — читайте в эксперименте нашей коллеги.

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Спасатели МАССлюди утонули
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