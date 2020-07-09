Хватит невнятных и «сельских» стел: краевед — о том, почему Новосибирску не нужна стела «Город трудовой доблести»

Я реально не понимаю, зачем нам новая стела про войну. У нас уже количество камней памятных к 30-, 40-, 65-летию Победы и памятников войне зашкаливает. И ладно бы хороших, а то танки да пушки бутафорские в шапке-ушанке. Деревня. Один лишь Монумент Славы является достойным.



Я сам не сторонник псевдопатриотических кричалок, парадов и прочего бряцания оружием, но знать и понимать, что наша страна Победе в той страшной войне обязана в огромной доле именно Новосибирску и той, ещё большой области, необходимо. Просто жители наши об этом не знают. Говорят, вы ещё Бородинскую битву 1812 года вспомните. А, кстати, мы помним — наши кривощёковцы в ней тоже участвовали.



Думаю, те кто говорит, что если нет героического настоящего, то нечего обращаться и к героическому прошлому — ошибаются. Это потому что большинство из написанного и снятого о той войне скучно, пафосно, а то и откровенно лживо, причем подаётся навязчиво.



Не дай вам бог испытать на собственной шкуре то героическое прошлое. Я говорю это не понаслышке, не из пропагандистских фильмов, а из документов. Создал несколько документальных фильмов о вкладе нашего города в Победу, написал несколько десятков работ на эту тему, монографию «Забытый герой Победы», заканчиваю ещё одну — «Военный Новосибирск в воспоминаниях». В непарадных воспоминаниях именно очевидцев. Это зачастую страшно.

