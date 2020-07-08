Новосибирцев ждёт самый жаркий день на этой неделе — рассказываем, когда температура поднимется до +31 градуса

Синоптики ожидают к концу недели прохождение холодного фронта над областью.

— Похолодает из-за дождя и облачности. Самый жаркий день до конца недели будет завтра. В целом по области завтра днем температура поднимется до +26... +31 градусов, 10 и 11 июля днем — от 22 до +27 градусов. Ночные температуры — от +10 до +17 градусов, — добавила Виноградова.

В жару новосибирцы любят проводить время на пляжах. В этом году лето началось с трагедий на водоемах — горожане тонут практически каждую неделю. Чтобы избежать повторения подобных трагедий, наши коллеги из 72.ru обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека. В Новосибирске сейчас из-за санитарного состояния воды официально разрешено купаться только на пляже «У моря Обского».