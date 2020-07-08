МВД планирует обновить водительские удостоверения

Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.



Сейчас проект приказа проходит оценку на едином портале для размещения информации.

