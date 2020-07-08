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Неудобно покупать билеты онлайн: директор новосибирского зоопарка заявил о низком потоке посетителей

По выходным его посещают на 80% меньше людей, чем в прошлом году

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На этой неделе в зоопарк должны привезти новых животных

На этой неделе в зоопарк должны привезти новых животных

Число посетителей Новосибирского зоопарка резко сократилось в сравнении с прошлым годом, а большинство посетителей не хотят носить маски, несмотря на предупреждения охранников.

Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Шило во время онлайн-конференции в информагентстве ТАСС.

— Пока работаем в режиме онлайн-продажи билетов, чтобы минимизировать скопление на входной группе. В будни от 2 до 3 тысяч человек, в выходные — 4–5 тысяч. В сравнении с прошлым годом по будням падение 40%, в выходные — порядка 80%, — рассказал руководитель.

Андрей Шило связывает это с тем, что многим неудобно покупать билеты онлайн. Также поток посетителей сократился из-за того, что сейчас в Новосибирске мало гостей из других регионов. Он отметил, что 10 июля, возможно, откроют обычные кассы.

Точки общепита пока работают навынос, а многие посетители не хотят соблюдать масочный режим.

— Мы на входе рекомендуем соблюдать его в местах скопления массового. На самом деле, люди не очень соблюдают масочный режим. Охрана предупреждает, контролирует, но люди уже, видимо, сильно устали от масок и стараются сразу снять, — рассказал Андрей Шило.

Программа по обмену животными возобновляет работу. На этой неделе зоопарк получит леопарда, пару золотистых такинов и ржаво-рыжих кошек.

Также к сентябрю планируется подготовить документы, чтобы принять в новосибирский зоопарк вомбатов.

Когда зоопарк возобновил свою работу после долгого перерыва, толпы горожан, уставшие сидеть дома, ринулись в привычное место отдыха, и обозреватель НГС Стас Соколов решил составить им компанию. Что происходило в зоопарке в тот день — смотрите в его фоторепортаже.

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