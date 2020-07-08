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Страна и мир

День России предложили перенести на 1 июля

Чтобы праздник еще больше ассоциировался со страной после того, как в этот день выбрали новую Конституцию

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Если предложение одобрит президент, то выходным днем будет 1 июля. А 12 июня снова станет обычным рабочим

Если предложение одобрит президент, то выходным днем будет 1 июля. А 12 июня снова станет обычным рабочим

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По мнению Волынец, 12 июня у россиян ассоциируется с распадом СССР, тогда как новая дата будет как никогда символичной на фоне прошедшего народного голосования по поправкам к Конституции РФ.

Предложение уже направлено Владимиру Путину, передает Газета.ру.

— Прошу вас дать поручение Правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем, — говорится в предложении.

Когда, по вашему мнению, нужно отмечать День России?

    12 июня стало праздничным днем в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана Декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. По традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие развлечения, но этот День России точно запомнится отсутствием массовых гуляний.

    Финальный день всенародного голосования прошел 1 июля. Явка составила 67,97%, за поправки в основной закон страны проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

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    День РоссииКонституцияпраздники
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