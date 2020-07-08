День России предложили перенести на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По мнению Волынец, 12 июня у россиян ассоциируется с распадом СССР, тогда как новая дата будет как никогда символичной на фоне прошедшего народного голосования по поправкам к Конституции РФ.
Предложение уже направлено Владимиру Путину, передает Газета.ру.
— Прошу вас дать поручение Правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем, — говорится в предложении.
Когда, по вашему мнению, нужно отмечать День России?
12 июня стало праздничным днем в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана Декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. По традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие развлечения, но этот День России точно запомнится отсутствием массовых гуляний.
Финальный день всенародного голосования прошел 1 июля. Явка составила 67,97%, за поправки в основной закон страны проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.