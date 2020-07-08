На трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП — пострадали двое детей

На трассе под Новосибирском на повороте на Верх-Тулу произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают, что столкнулись три автомобиля — Chevrolet, Toyota и Subaru. Машины получили серьезные повреждения.
— ДТП на повороте в село Верх-Тула. Как я увидел, есть один пострадавший, — прислал фотографии аварии читатель НГС.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на трассе произошло массовое ДТП.
— По предварительной информации, погибших нет, но есть пострадавшие. Их количество и травмы сейчас уточняются, как и обстоятельства аварии, — рассказали в ведомстве.
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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности аварии.
— Сегодня в 11.30, на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» водитель Chevrolet Niva двигался со стороны Новосибирска в сторону Ярково на 21 километре совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota FunCargo. От удара Toyota врезалась во встречный Subaru Impreza. По предварительной информации в медицинское учреждение доставлены женщина-водитель и три её пассажира, среди которых двое детей — 2-х и 6-ти лет. Пострадавшие доставлены в больницу, — рассказали в ведомстве.
Сегодня в Новосибирске на пересечении улиц Гоголя и Каменской столкнулись Lexus RX и Toyota RAV4. В ДТП пострадали оба водителя, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.