На трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП — пострадали двое детей

На трассе под Новосибирском на повороте на Верх-Тулу произошло массовое ДТП. Очевидцы сообщают, что столкнулись три автомобиля — Chevrolet, Toyota и Subaru. Машины получили серьезные повреждения.

— ДТП на повороте в село Верх-Тула. Как я увидел, есть один пострадавший, — прислал фотографии аварии читатель НГС.