«Хватит прессовать журналистов»: возле здания новосибирского ФСБ прошли одиночные пикеты

6 июля суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняли в оправдании терроризма за слова о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Суд признал Светлану виновной и назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей. 6 июля в Новосибирске у здания ФСБ прошел первый пикет против этого приговора.

Подробности развития уголовного дела против Прокопьевой можно прочитать в этом материале, а как развивались события сегодня в зале суда — в онлайн-трансляции 29.RU. Мы также публиковали последнее слово Светланы Прокопьевой, в котором она объясняет суду, что выполняла свою работу и не считает себя виновной.