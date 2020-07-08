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«Хватит прессовать журналистов»: возле здания новосибирского ФСБ прошли одиночные пикеты

Акцию протеста спровоцировали два дела в отношении журналистов Светланы Прокопьевой и Ивана Сафронова

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Одиночный пикет журналиста Риты Логиновой у здания ФСБ

Одиночный пикет журналиста Риты Логиновой у здания ФСБ

Возле управления ФСБ по Новосибирской области на Коммунистической, 49 прошли одиночные пикеты против преследования российских журналистов.

Первой на пикет вышла корреспондент издания «Тайга.инфо» Рита Логинова, которую сменил её коллега Ярослав Власов. Девушка держала в руках плакат с надписью: «Хватить прессовать журналистов. Дайте нам спокойно работать».

Через некоторое время к пикетирующим подъехали сотрудники Росгвардии

Через некоторое время к пикетирующим подъехали сотрудники Росгвардии

— Год назад мы выходили в защиту журналиста Ивана Голунова, потому что были уверены, что обвинения против него абсолютно сфабрикованы и абсурдны. И мы оказались правы. Нам удалось, сплотившись профессиональным цехом и не только, отстоять Ивана Голунова. И вот спустя год на протяжении нескольких дней одно за другим происходят события, на которые невозможно не реагировать. Очевидно, что журналистам пытаются заткнуть рот, испугать… Это не очень хорошо, это очень плохо. Так быть не должно. У нас не так много механизмов публичного осуждения того, что происходит, одиночный пикет — один из них. Надеюсь, что в ближайшие дни по всей стране будет происходить нечто подобное, что покажет и наше отношение, и нашу готовность не мириться с происходящим сейчас с Иваном Сафроновым, со Светланой Прокопьевой. Не хочется оказаться на их месте, но, к сожалению, это — реальность, в который мы живем. Что бы мы ни написали, это может оказаться поводом к преследованиям, — заявила Рита Логинова.

Пикет возле здания ФСБ прошел против преследования российских журналистов

Пикет возле здания ФСБ прошел против преследования российских журналистов

6 июля суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняли в оправдании терроризма за слова о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Суд признал Светлану виновной и назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей. 6 июля в Новосибирске у здания ФСБ прошел первый пикет против этого приговора.

Подробности развития уголовного дела против Прокопьевой можно прочитать в этом материале, а как развивались события сегодня в зале суда — в онлайн-трансляции 29.RU. Мы также публиковали последнее слово Светланы Прокопьевой, в котором она объясняет суду, что выполняла свою работу и не считает себя виновной.

Риту Логинову на пикете сменил её коллега Ярослав Власов

Риту Логинову на пикете сменил её коллега Ярослав Власов

На следующий день после вынесения приговора Светлане Прокопьевой, 7 июля, задержали советника главы Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. Его обвинили в госизмене. До должности в Роскосмосе Сафронов работал в журналистике: в 2010–2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент «Коммерсанта», в 2019–2020 годах — спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

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Светлана ПрокопьеваФСБодиночный пикетИван Сафронов
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