Что можно и нельзя делать в жару. Показываем на котиках

По прогнозам синоптиков, тридцатиградусная жара сохранится в городе как минимум до конца рабочей недели (подробный прогноз смотрите тут). Хочется сидеть под кондиционером и есть мороженое тоннами, но правильно ли это? Как пережить пекло без вреда для здоровья, мы спросили заведующую терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь. Ну а если вы и сами всё знаете, то просто любуйтесь котиками, им тоже жарко-о-о.

Не увлекаемся мороженым и холодными напитками



В жаркую погоду специалист советует воздержаться от еды и напитков из холодильника.