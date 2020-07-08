Что можно и нельзя делать в жару. Показываем на котиках

По прогнозам синоптиков, тридцатиградусная жара сохранится в городе как минимум до конца рабочей недели (подробный прогноз смотрите тут). Хочется сидеть под кондиционером и есть мороженое тоннами, но правильно ли это? Как пережить пекло без вреда для здоровья, мы спросили заведующую терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь. Ну а если вы и сами всё знаете, то просто любуйтесь котиками, им тоже жарко-о-о.
Не увлекаемся мороженым и холодными напитками
В жаркую погоду специалист советует воздержаться от еды и напитков из холодильника.
— Если есть мороженое и пить холодные, ледяные напитки, впоследствии может развиться ангина. Поэтому не рекомендуется употреблять продукт сразу, как достали из холодильника, — говорит Ольга Гузь. — Жажду можно утолить охлаждённым, а не холодным напитком. Лучше, если он будет тёплый. Понятно, что его не очень хочется пить в жару, но так будет лучше для горла и профилактики простудных заболеваний.
— В этот период рекомендуется употреблять в пищу фрукты. Например, арбуз. Он очень хорошо помогает утолить жажду.
Опасаемся грязных кондиционеров
— Учитывая нашу сегодняшнюю [эпидемическую] ситуацию, включать кондиционер вообще не рекомендуется. Он очень сильно распространяет коронавирусную инфекцию, потому что не чистится. В условиях пандемии пользоваться им не рекомендуется, — продолжает специалист. — Даже если не смотреть на сегодняшнюю ситуацию [по заболеваемости COVID-19], кондиционер в помещении и машине часто вызывает пневмонии, если воздух сильно охлажден. Человек выходит из холодной машины на жару или вдыхает жаркий воздух, а потом садится в холодный салон автомобиля — велик риск простудных заболеваний и пневмоний.
Спасаемся с помощью вентилятора
Для охлаждения в помещении опытный терапевт советует чаще проветривать либо использовать вентилятор.
Ищем тень
— Уснуть в жару детям сложно, — говорит Ольга Гузь. — Единственное, что можно посоветовать, чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду на улице, — найти теневое пространство. Можно смочить голову, лоб, руки, шею водой — тогда, конечно, полегче будет. В помещении для лучшего засыпания можно принять душ, и перед сном хорошенько проветрить.
Носим головной убор и пьём воду
Спасаться от жары в городских фонтанах (а в них чаще всего лезут дети) специалист не советует. Отмечает, что это этически некрасиво, и для охлаждения на улице есть другие способы:
— Главное в жару — носить головной убор, чтобы не было теплового и солнечного ударов. Тогда всё с ребёнком будет нормально. Для охлаждения, как я уже говорила, достаточно смочить водой лицо, щёчки, шею и руки, побольше поить ребёнка водой.
Уменьшить потребление жидкости Ольга Гузь советует людям, склонным к отёкам ног. Это, в частности, беременные и горожане, страдающие гипертонической болезнью. Терзать себя жаждой при этом не стоит.
— Всё должно быть в меру, — объясняет терапевт.
Сокращаем время пребывания на солнце
По словам Ольги Гузь, челябинцам стоит соблюдать общие правила, чтобы избежать негативных последствий жары. Это особенно важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.
— У пациентов с хроническими заболеваниями в жару с собой всегда должны быть препараты для самопомощи от стенокардии и гипертонического криза. Им нужно носить головной убор, сократить время пребывания на солнце и носить с собой водичку.