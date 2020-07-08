Центр здоровья в Новосибирске попал под уголовное дело за кредиты для клиентов — их оформляли после бесплатной диагностики

— Предварительно установлено, что клиентами организации являются не менее ста граждан в возрасте старше 60 лет. Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приемам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации, — говорится в сообщении МВД.

Сейчас управляющему и двум менеджерам фирмы предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), их заключили под стражу.

Видео с задержанием сотрудников центра опубликовало Новосибирское МВД.

— 29 января мне позвонила вечером по телефону девушка, представилась сотрудницей «Сибирского центра здоровья» и предложила мне бесплатную диагностику. Я сразу сказала, что прошла диспансеризацию, мне не надо. Она ответила: «Это лучшие врачи, новое оборудование. При себе надо иметь паспорт», — рассказывает одна из потерпевших на оперативном видео от МВД.