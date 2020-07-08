Центр здоровья в Новосибирске попал под уголовное дело за кредиты для клиентов — их оформляли после бесплатной диагностики

Следственное управление МВД России по Новосибирску завело уголовное дело на руководителей «Сибирского центра здоровья», который обвиняют в хищении денег под предлогом оказания услуг.
Медицинская организация размещалась в одном из торговых центров. Сотрудники находили клиентов по телефону — они звонили на случайные номера и предлагали бесплатную высокоточную диагностику состояния организма и скидки на лечение.
В центре клиентов обслуживали на фитнес-тренажерах, а затем сообщали о необходимости срочного лечения по абонементу стоимостью около 100 тысяч рублей. Там же работники центра оформляли на «пациентов» кредиты, причем, со слов клиентов, подписывая договор, они полагали, что это медицинские документы.
— Предварительно установлено, что клиентами организации являются не менее ста граждан в возрасте старше 60 лет. Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приемам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации, — говорится в сообщении МВД.
Сейчас управляющему и двум менеджерам фирмы предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), их заключили под стражу.
Видео с задержанием сотрудников центра опубликовало Новосибирское МВД.
— 29 января мне позвонила вечером по телефону девушка, представилась сотрудницей «Сибирского центра здоровья» и предложила мне бесплатную диагностику. Я сразу сказала, что прошла диспансеризацию, мне не надо. Она ответила: «Это лучшие врачи, новое оборудование. При себе надо иметь паспорт», — рассказывает одна из потерпевших на оперативном видео от МВД.
Женщина согласилась и пришла на следующий день, но в центре, по её словам, началась психологическая обработка. Она добавила, что у неё инвалидность по слуху и во время разговоров в центре плохо слышала.
— С одной стороны врач: «По всем параметрам она подходит под нашу акцию, она — инвалид», с другой стороны заведующая: «Вот и прекрасно, если всё стоит 302 тысячи, то по акции намного меньше». Меня повели в финансовый отдел. Я говорю: «Это что я подписываю?» — «Ну то, что мы с вами говорили. Вот вы три тысячи платите, и 2 года будете ходить к нам бесплатно». Я сразу отказалась, у меня и так кредит, а они говорят, что уже все документы отправили в банк, — рассказывает потерпевшая. После посещения центра она пошла в полицию.
На момент публикации известные телефоны «Сибирского центра здоровья» не отвечали.