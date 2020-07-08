Суд наказал руководство двух новосибирских компаний за картельный сговор на торгах клиники Мешалкина

На последнем заседании Мартынюк и Кузнецов просили суд вынести оправдательный приговор.

— Они заявили, что так и не поняли, каким образом и в чем была ограничена конкуренция, по их мнению это не нашло подтверждения в судебном процессе, и что они не имели умысла на получение незаконного дохода. Вину Кузнецов и Мартынюк не признали в полном объеме и просили суд вынести оправдательный приговор, — сообщили в суде.

По данным Контур.Фокуса, Александр Мартынюк является до сих пор является директором компаний «Компания Фито» и «Терра». Яков Кузнецов прежде был в управлении этих компаний — сейчас он исключён из руководства.

Новосибирское УФАС России в 2018 году выявило картельный сговор при проведении торгов на поставку лекарств и медизделий в клинике Мешалкина между «Компанией Фито» и «Терра».

— Согласно материалам дела подсудимые договорились о поддержании цен на торгах, проводимых клиникой; компании создавали видимость конкурентной борьбы, допуская снижение максимальной стоимости контракта не более, чем на 0,5%, — добавили в Октябрьском районном суде.