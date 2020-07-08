Суд наказал руководство двух новосибирских компаний за картельный сговор на торгах клиники Мешалкина

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор двум директорам компаний за участие в картельном сговоре по закупкам Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е.Н. Мешалкина.
Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными в ограничении конкуренции.
— Они были признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п.в. ч.2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также им назначено наказание в виде штрафа по 500 тысяч рублей каждому, — рассказали корреспонденту НГС в Октябрьском районном суде.
На последнем заседании Мартынюк и Кузнецов просили суд вынести оправдательный приговор.
— Они заявили, что так и не поняли, каким образом и в чем была ограничена конкуренция, по их мнению это не нашло подтверждения в судебном процессе, и что они не имели умысла на получение незаконного дохода. Вину Кузнецов и Мартынюк не признали в полном объеме и просили суд вынести оправдательный приговор, — сообщили в суде.
По данным Контур.Фокуса, Александр Мартынюк является до сих пор является директором компаний «Компания Фито» и «Терра». Яков Кузнецов прежде был в управлении этих компаний — сейчас он исключён из руководства.
Новосибирское УФАС России в 2018 году выявило картельный сговор при проведении торгов на поставку лекарств и медизделий в клинике Мешалкина между «Компанией Фито» и «Терра».
— Согласно материалам дела подсудимые договорились о поддержании цен на торгах, проводимых клиникой; компании создавали видимость конкурентной борьбы, допуская снижение максимальной стоимости контракта не более, чем на 0,5%, — добавили в Октябрьском районном суде.
Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.
В марте стало известно, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) наложило более 200 миллионов рублей штрафов на компании из-за картельного сговора.
Под следствием сейчас находится и известный кардиохирург Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову — бывшие топ-менеджеры клиники Мешалкина. Их силовики задержали в начале июня прошлого года по подозрению в хищениях при закупках для клиники. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области. Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части. Следствие по этому делу еще не закончено.