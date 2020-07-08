Разбила головой лобовое стекло: девушка-водитель пострадала в ДТП на Гоголя

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков после публикации новости сообщил корреспонденту НГС, что в ДТП пострадали оба водителя — они не были пристегнуты ремнями безопасности.



— Автомобиль Toyota RAV4 двигался по улице Каменской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Гоголя. Пересекая улицу Гоголя, произошло столкновение с автомобилем Lexus RX, который двигался по улице Гоголя со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Семьи Шамшиных. В результате оба водителя получили травмы. Женщина-водитель Toyota RAV4 с тяжелыми травмами доставлена в больницу, — добавил Савченков.

Во вторник вечером, 7 июля, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись Subaru Impreza и Mitsubishi Colt. В результате аварии пострадал 11-летний пассажир Mitsubishi Colt.