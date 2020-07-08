От коронавируса в Новосибирской области скончались ещё четыре человека

Оперштаб Новосибирской области отчитался о новых летальных случаях из-за коронавируса за последние сутки.



— По данным на утро 8 июля, скончались ещё четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 124 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне стало известно о смерти ещё одного медика от коронавируса — скончалась 54-летняя заведующая терапевтическим отделением в поликлинике № 17 Лариса Турханова. Как оказалось, женщина почувствовала себя плохо ещё в мае, но до последнего ходила на работу. По словам её дочери, медика не хотели отпускать на больничный из-за того, что в учреждении не хватало специалистов.

