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В НСО коронавирус обнаружили у 107 человек — статистика за сутки

В отделениях реанимации сейчас находятся 89 человек

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Количество заболевших в регионе плавно приближается к 7 тысячам человек&nbsp;

Количество заболевших в регионе плавно приближается к 7 тысячам человек 

Региональный оперштаб озвучил новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 8 июля ковид был подтверждён у 107 новосибирцев.

— В регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации — 89 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки госпитализировали 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе детей с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2570. В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в региональном оперштабе.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения. Всего проведено 233 272 теста на коронавирус.

Вчера стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники № 17, которая скончалась от коронавируса. По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.

Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид. В эти выходные мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом.

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коронавирус в Новосибирскестатистика оперштаба
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