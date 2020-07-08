В НСО коронавирус обнаружили у 107 человек — статистика за сутки

Региональный оперштаб озвучил новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 8 июля ковид был подтверждён у 107 новосибирцев.



— В регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации — 89 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки госпитализировали 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе детей с подтвержденным диагнозом.