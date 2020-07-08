В НСО коронавирус обнаружили у 107 человек — статистика за сутки

Региональный оперштаб озвучил новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 8 июля ковид был подтверждён у 107 новосибирцев.
— В регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), в том числе 401 ребенок. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в отделениях реанимации — 89 человек, на ИВЛ — 23 пациента.
В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки госпитализировали 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе детей с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2570. В больницы районов области госпитализированы 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в региональном оперштабе.
В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения. Всего проведено 233 272 теста на коронавирус.
Вчера стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники № 17, которая скончалась от коронавируса. По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.
Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид. В эти выходные мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом.