Адвокат Ефремова частично признал, что актер был за рулем в момент ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».



«Мы частично признаем вину, что за рулем был Ефремов. Здесь есть много моментов и нюансов», — сказал Эльман Пашаев.



Напомним, ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что тот отказывается признать свою вину в совершении ДТП.



В ночь на 9 июня актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.

