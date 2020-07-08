Правительство РФ утвердило право авиакомпаний выдавать клиентам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

«Утвердить прилагаемое положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части», — говорится в документе.



Постановление распространяется только на авиаперелеты, отмененные в связи с распространением коронавируса. В пояснительной записке к проекту постановления, который разрабатывал Минтранс, указывалось, что такая мера нужна для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний.

Напомним, авиакомпании начали предлагать ваучеры пассажирам за неиспользованные билеты, когда начались массовые отмены рейсов из-за распространения коронавируса.