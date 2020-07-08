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«Плели венки и прыгали через костёр»: фотограф из Новосибирска устроил мистическую фотосессию в честь дня Ивана Купалы

Съёмки проходили в ночь с 6 на 7 июля

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Пускать венки по реке — одна из традиций этого праздника

Пускать венки по реке — одна из традиций этого праздника

В этот вторник, 7 июля, в Новосибирске праздновали день Ивана Купалы. По известным всем традициям, в этот день принято обливаться водой и гадать. А ещё наши предки считали, что именно в этот день можно столкнуться с нечистой силой, например, во время гадания у воды девушка могла встретить русалку. Фотограф из Новосибирска Александр Козлов давно мечтал поснимать этот древний праздник — так, чтобы и девушки в сарафанах, и венки, и прыжки через костёр. Мы отобрали самые необычные кадры из его мистической фотосессии.

— Я загадал желание, а звучало оно так: «Я хочу поснимать на Ивана Купалу». Хотелось красивой съёмки, чтобы был костёр, девушки в сарафанах, красивый свет, чтобы было ощущение праздника. И через несколько дней увидел сообщение, что какая-то девушка ищет сарафаны, чтобы организовать праздник Ивана Купалы. Я с ней созваниваюсь и узнаю, что она собирается проводить мастер-класс по плетению венков, будет хоровод, костёр и все прочие атрибуты этого праздника. Я предложил поснимать мероприятие бесплатно, было очень интересно устроить такую съёмку, — рассказал корреспонденту НГС Александр Козлов.

Перед съёмкой организаторы очистили берег от мусора

Перед съёмкой организаторы очистили берег от мусора

Красиво позировали Александру Козлову не только девушки

Красиво позировали Александру Козлову не только девушки

Одна неизменная традиция этого праздника — хороводы вокруг костра. Наши предки считали, что огонь поможет отогнать нечистую силу

Одна неизменная традиция этого праздника — хороводы вокруг костра. Наши предки считали, что огонь поможет отогнать нечистую силу

Прыжки через костёр — традиционный способ оставить всё плохое в огне

Прыжки через костёр — традиционный способ оставить всё плохое в огне

Прыгать можно было как парой, так и по отдельности

Прыгать можно было как парой, так и по отдельности

По обычаям наших предков, прыжок через костёр ещё и очищал душу от всех прошлых грехов

По обычаям наших предков, прыжок через костёр ещё и очищал душу от всех прошлых грехов

Александр рассказал, что снимает более 30 лет, он потомственный фотограф. По его просьбе съёмку специально начали проводить вечером, чтобы был красивый свет.

— Сдвинули съёмку на сумеречное время. Снимали на озере, возле парка «Сосновый бор». Сначала был мастер-класс по плетению венков, я приехал потом, ближе к вечеру. Спасибо большое Ксении Потеряевой за организацию! Девушки начали водить хороводы, махать руками, плескаться в воде. Когда стемнело, я залез в воду по горло, сидел в озере и снимал весь процесс. И у нас получился настоящий праздник! — делится впечатлениями фотограф.

Снимать начали в 8 часов вечера, а закончили почти в 12 ночи

Снимать начали в 8 часов вечера, а закончили почти в 12 ночи

Александр рассказал, что девушки-участницы мечтали о такой фотосессии и таком празднике

Александр рассказал, что девушки-участницы мечтали о такой фотосессии и таком празднике

Девушки в ночь на Ивана Купалу, по традициям, должны были быть одеты в светлые сарафаны

Девушки в ночь на Ивана Купалу, по традициям, должны были быть одеты в светлые сарафаны

Организаторы старались сделать всё возможное, чтобы праздник прошёл по славянским традициям

Организаторы старались сделать всё возможное, чтобы праздник прошёл по славянским традициям

Девушки зажигали свечи, а потом пускали их по воде вместе с венками

Девушки зажигали свечи, а потом пускали их по воде вместе с венками

Во вторник, 7 июля, в Новосибирске праздновали День Ивана Купалы. В этом году фонтаны остались без воды, ради того, чтобы уберечь их от вандализма, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья, особенно дети и красавицы-сибирячки. В нашей подборке вы можете увидеть, как прошел этот день.

В прошлом году НГС следил за празднованием Дня Ивана Купалы в режиме онлайн-трансляции — тогда погода не радовала сибиряков, как сегодня.

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День Ивана Купалыфотограф
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