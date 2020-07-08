«Плели венки и прыгали через костёр»: фотограф из Новосибирска устроил мистическую фотосессию в честь дня Ивана Купалы

Александр рассказал, что снимает более 30 лет, он потомственный фотограф. По его просьбе съёмку специально начали проводить вечером, чтобы был красивый свет.



— Сдвинули съёмку на сумеречное время. Снимали на озере, возле парка «Сосновый бор». Сначала был мастер-класс по плетению венков, я приехал потом, ближе к вечеру. Спасибо большое Ксении Потеряевой за организацию! Девушки начали водить хороводы, махать руками, плескаться в воде. Когда стемнело, я залез в воду по горло, сидел в озере и снимал весь процесс. И у нас получился настоящий праздник! — делится впечатлениями фотограф.