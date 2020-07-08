«Плели венки и прыгали через костёр»: фотограф из Новосибирска устроил мистическую фотосессию в честь дня Ивана Купалы

В этот вторник, 7 июля, в Новосибирске праздновали день Ивана Купалы. По известным всем традициям, в этот день принято обливаться водой и гадать. А ещё наши предки считали, что именно в этот день можно столкнуться с нечистой силой, например, во время гадания у воды девушка могла встретить русалку. Фотограф из Новосибирска Александр Козлов давно мечтал поснимать этот древний праздник — так, чтобы и девушки в сарафанах, и венки, и прыжки через костёр. Мы отобрали самые необычные кадры из его мистической фотосессии.
— Я загадал желание, а звучало оно так: «Я хочу поснимать на Ивана Купалу». Хотелось красивой съёмки, чтобы был костёр, девушки в сарафанах, красивый свет, чтобы было ощущение праздника. И через несколько дней увидел сообщение, что какая-то девушка ищет сарафаны, чтобы организовать праздник Ивана Купалы. Я с ней созваниваюсь и узнаю, что она собирается проводить мастер-класс по плетению венков, будет хоровод, костёр и все прочие атрибуты этого праздника. Я предложил поснимать мероприятие бесплатно, было очень интересно устроить такую съёмку, — рассказал корреспонденту НГС Александр Козлов.
Александр рассказал, что снимает более 30 лет, он потомственный фотограф. По его просьбе съёмку специально начали проводить вечером, чтобы был красивый свет.
— Сдвинули съёмку на сумеречное время. Снимали на озере, возле парка «Сосновый бор». Сначала был мастер-класс по плетению венков, я приехал потом, ближе к вечеру. Спасибо большое Ксении Потеряевой за организацию! Девушки начали водить хороводы, махать руками, плескаться в воде. Когда стемнело, я залез в воду по горло, сидел в озере и снимал весь процесс. И у нас получился настоящий праздник! — делится впечатлениями фотограф.
Во вторник, 7 июля, в Новосибирске праздновали День Ивана Купалы. В этом году фонтаны остались без воды, ради того, чтобы уберечь их от вандализма, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья, особенно дети и красавицы-сибирячки. В нашей подборке вы можете увидеть, как прошел этот день.
В прошлом году НГС следил за празднованием Дня Ивана Купалы в режиме онлайн-трансляции — тогда погода не радовала сибиряков, как сегодня.