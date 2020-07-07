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В Центральном районе столкнулись Subaru и Mitsubishi. В аварии пострадал ребёнок — его увезли в больницу

У пострадавшего ребёнка сотрясение головного мозга

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Столкновение произошло в 19:40

Столкновение произошло в 19:40

Во вторник вечером, 7 июля, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись Subaru Impreza и Mitsubishi Colt. В результате аварии пострадал 11-летний пассажир Mitsubishi Colt. Ребёнка увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

— Сегодня, в 19:40, на территории Центрального района произошло ДТП. Водитель 1988 года рождения на автомобиле Subaru Impreza двигался по Красному проспекту со стороны улицы Орджоникидзе в сторону улицы Фрунзе. У дома № 17 по улице Ядринцевская совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt. За рулём был водитель 1984 года рождения, который двигался по Красному проспекту со стороны улицы Фрунзе, в сторону улицы Мичурина. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi Colt 2009 года рождения. Ребёнок был доставлен в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ГИБДД, все подробности происшествия выясняются.

Сегодня вечером, 7 июля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель на автомобиле KIA Rio сбил девочку 11-ти лет. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу с переломом ноги.

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Авария ДТП
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