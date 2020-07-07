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На Кропоткина провалился асфальт — теперь на дороге глубокая яма

Яму оградили конусами

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Провал огородили сигнальными конусами

Провал огородили сигнальными конусами

В Новосибирске на улице Кропоткина посреди дороги провалился асфальт — теперь там глубокая яма. Провал оградили дорожными конусами.

— Яма образовалась на улице Кропоткина, прямо напротив магазина «Горожанка», — сообщил фотограф НГС Александр Ощепков.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.

Если вы заметили в городе ямы на дорогах, рассказывайте об этом нам и присылайте фото с места через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В конце мая на набережной Оби, в парке «Городское начало», недалеко от памятника Александру III провалился тротуар. На месте образовалась глубокая яма, которую обнесли сигнальной лентой.

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провал асфальтаяма
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