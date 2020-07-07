На Кропоткина провалился асфальт — теперь на дороге глубокая яма

В Новосибирске на улице Кропоткина посреди дороги провалился асфальт — теперь там глубокая яма. Провал оградили дорожными конусами.
— Яма образовалась на улице Кропоткина, прямо напротив магазина «Горожанка», — сообщил фотограф НГС Александр Ощепков.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.
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В конце мая на набережной Оби, в парке «Городское начало», недалеко от памятника Александру III провалился тротуар. На месте образовалась глубокая яма, которую обнесли сигнальной лентой.