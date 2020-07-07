На Кропоткина провалился асфальт — теперь на дороге глубокая яма

Если вы заметили в городе ямы на дорогах, рассказывайте об этом нам и присылайте фото с места через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

